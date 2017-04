Un "misterio" las finanzas de Guaynabo

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en la Legislatura Municipal de Guaynabo, Alexandra Rodríguez Burgos, denunció que, luego de haber trascendido en medios de comunicación que el municipio de Guaynabo transó una demanda de hostigamiento sexual por la suma de $450 000, las finanzas del municipio parecen ser un misterio para cualquier ciudadano e, incluso, para los propios legisladores municipales.

“Por más de treinta días, he solicitado a la Legislatura Municipal, todas las semanas, por todos los medios posibles, que se me entreguen los estados financieros del Municipio durante el último año y no han atendido ni tramitado mi solicitud. Si a nosotros, los legisladores, no se nos da la información que solicitamos, qué será para el resto de los ciudadanos”, cuestionó.

Rodríguez Burgos aseguró que, lejos de proveerle los datos a los que tiene derecho, solo ha recibido excusas. “La primera semana se me dijo que esa información ‘se tardaba’. Luego, que la directora de Finanzas estaba fuera del Municipio. La semana después que había vuelto, pero que tenía que organizar la información. Y la última semana que la directora hacía un día que había regresado de vacaciones (otra vez)”, señaló indignada.

La petición de la Legisladora Municipal del PIP se da en medio de un escándalo en el Municipio, en el que se le exige al Alcalde que rinda cuentas sobre las serias imputaciones de hostigamiento sexual, violación y agresión ventiladas públicamente. Además, ayer trascendió que la relacionista pública, Helga García, cobrará la suma de $50,000 por un contrato de manejar las Relaciones Públicas del Municipio. “Me parece una barbaridad, sobre todo, porque durante las últimas semanas, el discurso de todos los directores de departamento es que Guaynabo se encuentra en una situación económica difícil. La pregunta es: ¿de qué partida del presupuesto lo sacaron, si no estaba presupuestado? ¿La contratación es para servicios al Municipio o para manejar la crisis de emergencia del alcalde?", señaló.

Según la Ley 81, de Municipios Autónomos, los legisladores municipales tienen derecho a solicitar la información financiera del Municipio en cualquier momento.