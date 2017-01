Video: Momento en que Iván Rodríguez recibe la noticia

Puerto Rico celebra en grande la gran noticia de la exaltación al Salón de la Fama del Béisbol de uno de los nuestros, el expelotero Iván Rodríguez.

Disfruta del momento en el que el extoletero recibió las buenas nuevas.

“¡No tengo palabras, le mejor llamada que he recibido! ¡Un sueño que se hizo realidad hoy! ¡Estoy tan agradecido! Gracias, gracias. Dios los bendiga a todos”, expresó en uno de sus videos.

I have no words, best call ever! A dream that came true today! So thankful! Thank you thank you God bless you all #Pudge7HOFpic.twitter.com/Od0bNONZjv

— Ivan Pudge Rodriguez (@Pudge_Rodriguez) January 18, 2017