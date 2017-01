Viral: Piden a Gobernador que se aplique la Reforma Laboral

Se volvió viral una publicación de Facebook en la que le solicitan al Gobernador y su gabinete que se apliquen las medidas de la Reforma Laboral.

En el mensaje, se pide a los jefes de agencia cobren $7.25 la hora, trabajen 40 horas, sin acumular días por enfermedad, vacaciones, seguro social, desempleo, entre otros beneficios que se verán impactados con la controvertible reforma laboral.

Lee la totalidad del mensaje:

“Repost: Vamos a proponer que el Gobernador, Alcaldes, Senadores y Jefes de Agencias cobren $7.25/hr, que trabajen 40 horas a la semana, pero que no acumulen ni vacaciones, ni dias por enfermedad, ni seguro social, ni desempleo, que sea un trabajo por Servicios Profesionales. Cero dietas, cero millaje, cero seguridad. Si quieren levantar a Puerto Rico que empiecen dando el ejemplo ellos. Por último, que estén en probatoria por 1 mes, si al mes no han creado proyectos concretos, pa' fuera.Ricardo Rosselló quieres ser un Gobernador diferente, te reto a que hagas eso. El pueblo no debe ser el único que tiene que hacer ajustes.Ten Cojones y cópialo en tu muro! VIENE COPIENLO!!! No share!!!”.