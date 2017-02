Madre publica desgarradora foto de niñito con cáncer

La desgarradora imagen de un niño de 10 años, paciente de cáncer, se ha vuelto viral en las redes sociales.

La foto fue publicada originalmente en la página de Facebook Stinky Joe's #1 Pit Crew, dedicada a documentar los días de Drake, quien fue diagnosticado con leucemia en el 2012.

En el mensaje, supuestamente escrito por la madre del niñito, la mujer busca demostrar que "la vida no siempre es correcta y bonita, que es real. y que "el cáncer destruye a las personas".

A continuación, reproducimos lo que escribió junto a la foto.

"Esto fue esta mañana luego de que cargué a Drake al baño. Sí, tiene pañales porque el 75% de las veces no puede controlar sus ganas de ir al baño. Está en carne y hueso porque le tengo que suplicar para que se coma UNA habichuela tierna de cena o se tome un vaso de agua en todo el día. Esto es tener que dormir con tu hio porque el tiene miedo que pase algo y estar solo. Y cuando digo “algo” es morirse. Esto es tener conversaciones en medio de la noche con un niño de 10 años preguntando que si muere, irá al cielo y podrá ver a su papá. Esto es estar muy débil para salir de la cama o caminar y necesitar una silla de ruedas. Esto es quedarse dormido cuando alguien le habla porque está muy cansado. Este es el vomitando todas sus medicinas o con náuseas porque tiene el estómago vacío excepto por una cucharada de yogurt para tomarse sus pastillas. Esto es tener que tomarse 44 pastillas de quimioterapia la semana pasada en solo 24 horas. Este es el diciéndome “mami, no lo voy a lograr”. Este es el diciéndome que no quiere que lo toque porque le duele demasiado y usando morfina para pasar el día. Este es el diciéndome que tiene miedo y que cree que no llegará a cumplir los 11 años. Estos somos el y yo, diciéndole que luchare por el cuando el no pueda. Este somos el y yo, y nuestro mundo.

Este es el, Drake, Stinky Joe, mi mundo entero. Desde el momento que me enteré que estaba embarazada hasta mi futuro, es mi razón de vivir. El es mi sonrisa, mi amor, mis latidos. El es también mis lágrimas, mi dolor y mi ceño fruncido. El es mi vida", manifestó la mujer.