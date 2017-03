WikiLeaks difunde supuestos documentos de la CIA

El portal de filtraciones WikiLeaks difundió el martes detalles de un programa encubierto de "hacking" (ataque cibernético) de la CIA estadounidense, como parte de una serie en siete entregas que define como "la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia".

WikiLeaks, dirigido por Julian Assange, había planeado una rueda de prensa a través de internet para presentar su proyecto "Vault 7", pero posteriormente anunció en Twitter que sus plataformas habían sido atacadas y que intentará comunicarse más tarde.

En un comunicado, el australiano, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, dijo que la filtración del martes es "excepcional desde una perspectiva legal, política y forense".

Por su parte, The Associated Press no pudo autenticar de inmediato los documentos y la CIA no respondió a los pedidos de declaraciones. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno.

Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition Infosec, dijo a la AP que parecían auténticos.

Si resultan auténticos, su revelación significará un nuevo golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte de WikiLeaks y sus aliados, que han humillado reiteradamente a Washington con la publicación de documentos confidenciales.