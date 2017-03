El cátcher puertorriqueño Yadier Molina anunció este fin de semana que no le teme a convertirse en agente libre si no logra un acuerdo con los Cardenales de San Luis.

Molina le dio a su actual equipo una semana para entrar en negociaciones.

Jóvenes crean mural en honor a #LosNuestros

La gran unidad que logró el #TeamRubio fue lo que motivó al colectivo a rendirles tributo a través del arte. (Publicado domingo 26 de marzo de 2017)

“Tenemos una semana más para hablar sobre eso y después me voy a concentrar en mi juego…lo que quieran hacer, como dije, me encantaría quedarme, pero si no quieren gastar dinero, entiendo eso también. Esto es un negocio. Voy a concentrarme en mi”, dijo en entrevista con MLB.com

Actualmente, Molina tiene un contrato que le dejaría $14 millones esta temporada. En el 2008, firmó con los Cardenales por $75 millones por cinco años.

Si se quedara con su equipo, podría quedarse ganando menos que Buster Posey, Russell Martin y Brian McCann, los tres que más ganan en su posición.

“Me encantaría quedarme, pero a la misma vez, no le tengo miedo a la agencia libre. Me quedan todavía muchos años, créeme. Me siento como un niño de 20”, manifesto.

Esta puede ser la cifra que gane el #TeamRubio