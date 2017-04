Yerno y asesor de Trump está en Irak ¿Qué hace allí?

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y uno de sus principales asesores, se encuentra en Irak junto al jefe del Estado mayor conjunto de EEUU, Joseph Dunford, informaron este domingo varios medios estadounidenses.

El viaje de Kushner, que no se había anunciado previamente, se produce por invitación de Dunford, según un funcionario de la Casa Blanca citado por medios como la cadena CNN y el diario The New York Times.

La fuente no dio detalles sobre el objetivo de la visita, que se produce en plena ofensiva de las fuerzas iraquíes y la coalición internacional, liderada por EEUU, para expulsar al Estado Islámico (EI) de Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak.

La aviación iraquí y la coalición internacional han realizado un elevado número de bombardeos en esta fase de la ofensiva, que comenzó el 19 de febrero en el oeste de Mosul, para abrir paso a las tropas terrestres en esta ciudad.

La visita de Kushner demuestra su papel clave a la hora de asesorar a Trump en varios temas de política exterior, como también ha evidenciado su protagonismo en la relación con México e Israel, y su liderazgo en la preparación de la visita esta semana a Estados Unidos del presidente chino, Xi Jinping.

Ese nivel de protagonismo suscitó hoy un mensaje irónico de Ben Rhodes, el que fuera asesor adjunto de seguridad nacional del anterior presidente de EEUU Barack Obama, quien escribió en su cuenta de Twitter que "Kushner ha ido a Irak antes que el asesor de seguridad nacional o el secretario de Estado. Totalmente normal".

Trump ha insistido en que su principal prioridad en política exterior es derrotar al EI, que está cada vez más acorralado en Irak gracias a la ofensiva para expulsar a los yihadistas de lo que fue su feudo principal, Mosul, donde el líder de ese grupo, Abu Bakr al Bagdadi, proclamó el "califato" en 2014.

La inteligencia militar iraquí informó este sábado de que un ataque aéreo en el país había matado al que se consideraba como "número dos" del EI, identificado como Ayad Hamed al Yamili y apodado Abu Yehia, un anuncio sobre el que el Pentágono no ha hecho comentarios.