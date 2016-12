Carrie Fisher permanece en cuidados intensivos

La actriz Carrie Fisher recibe tratamiento en una unidad de cuidados intensivos después de que sufriera el viernes una emergencia médica durante un vuelo, dijo su hermano.

La artista de "Star Wars", de 60 años, cuenta con excelente atención, señaló Todd Fisher, pero indicó que no está en condición de describir cuál es el estado de salud de su hermana. Él había dicho antes a The Associated Press que estaba estable y la habían retirado de una sala de emergencias.

En una entrevista posterior dijo que se desconocen muchos detalles de su estado o qué causó la emergencia médica.

NBC News confirmó que la actriz Carrie Fisher sufrió un ataque cardíaco en un vuelo proveniente de Los Ángeles, California.

La actriz de 60 años, mejor conocida por su caracterización de la ‘Princesa Leia’ de la saga ‘Star Wars’, fue trasladada a un hospital de la zona.

El sitio TMZ y el diario Los Angeles Times reportaron que la actriz se encontraba en un vuelo entre Londres y Los Angeles cuando sufrió el ataque cardíaco, aproximadamente 15 minutos antes de que le vuelo aterrizara.

El vuelo tocó tierra aproximadamente a las 12 del día, hora del Pacífico.

El cuerpo de bomberos de Los Angeles confirmó haber recibido una llamada desde el aeropuerto de esa ciudad, sin revelar mayor información, incluyendo el nombre, edad y genero del paciente.