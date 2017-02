Despiden a mujer transgénero de gobierno

Sharon Guzmán Cañedo, una mujer transgénero, fue despedida de una dependencia pública federal bajo el argumento de que "no era ni mujer ni hombre".

Guzmán Cañedo laboró durante tres meses en la Casa Hogar para Adultos Mayores "Olga Tamayo", perteneciente al Sistema DIF Nacional, y ubicada en el estado de Morelos.

Sin embargo, cuando buscó el contrato laboral permanente, el jefe del Departamento Administrativo, Tomás Flores Carreón, le dijo que si no era ni mujer ni hombre, no podría trabajar allí, recuerda Guzmán Cañedo.

Boy Scouts aceptará niños transgénero

La organización anunció el cambio tras años de polémicas. (Publicado martes 31 de enero de 2017)

“Lamentablemente me discriminaron porque yo me presenté como mujer y estuve allí tres meses, pero al final me dijeron que yo no era ni mujer ni hombre y que no me podían contratar", asegura.

La joven interpuso una demanda laboral y llevó su caso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Pionera artista transgénero, Alexis Arquette, muere a los 47