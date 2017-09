Rusia y las elecciones: qué dijo Trump Jr. ante el Senado

Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente Donald Trump, declaró el jueves en el Senado que la reunión mantenida en junio de 2016 con una letrada rusa vinculada al Kremlin, por la que afronta una investigación por parte del Comité Judicial de la Cámara Alta, no le aportó "información relevante".

"Tal y como comprobaría más tarde, mi escepticismo estaba justificado. El encuentro no aportó ninguna información relevante y se convirtió en algo que no era lo que me habían comentado", señaló Trump Jr. en una declaración leída en una comparecencia a puerta cerrada ante funcionarios del citado Comité y a la que tuvo acceso el diario The New York Times.

El hijo mayor del presidente se vio envuelto en esta investigación, que trata de aclarar posibles nexos entre la campaña presidencial del magnate en 2016 y el gobierno ruso, a raíz de que se conoció una reunión que mantuvo el año pasado con una abogada vinculada al Kremlin, Natalia Veselnitskaya.

Según reconoció Trump Jr., la letrada le ofreció información relativa al "estado de forma, el carácter y las cualificaciones" de la rival política de su padre, la demócrata Hillary Clinton.

"Creí que, al menos, debía escuchar lo que tenía que decir. Y, dependiendo de qué información tenía, si es que tenía alguna, consultar con los asesores para tomar una decisión informada sobre si darle mayor importancia", dijo ante la Comisión de Justicia en Washington, donde declaró -según la CNN- durante unas tres horas.

Respecto a sus polémicas palabras "me encanta", dirigidas en un correo electrónico al publicista británico Rob Goldstone, cuando este se ofreció a ponerle en contacto con Veselnitskaya, por ser de una persona que podía tener información comprometedora contra Clinton, el primogénito del presidente consideró que se habían sacado de contexto.

"Fue simplemente una forma coloquial de decirle a Rob que apreciaba su gesto", sentenció Trump Jr., quien por aquel entonces formaba parte del equipo de campaña de su padre.

La gran importancia que se le concede a la actual investigación del Comité se debe a que, de confirmarse las sospechas, se trataría de la prueba más tangible de una posible coordinación entre el Gobierno de Vladímir Putin y la campaña del multimillonario para interferir en las elecciones presidenciales.