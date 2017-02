Familia siria deportada intenta nuevo ingreso a EEUU

A federal judge temporarily blocked President Trump's travel ban. NBC10's Drew Smith has the details. (Published domingo 5 de febrero de 2017)

Una familia que no fue permitida ingresar a Philadelphia la semana pasada debido al bloqueo hacia inmigrantes y refugiados de países con mayoría musulmana, hizo preparativos para viajar a EEUU luego que un juez federal frenara la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump.

Los abogados que representan a la familia Asali, dijeron a NBC 10 de Philadelphia que están preparando el viaje que los llevaría a Estados Unidos aunque no pudieron brindar más detalles del caso.

“De todos los casos que que he negociado para regresar personas a Estados Unidos, éste es el que más optimista me he sentido”, aseguró uno de los abogados de la familia.

La familia de cuatro adultos y dos menores tenía previsto viajar a Allentown, a unas 60 millas al norte de Philadelphia, en Pennsylvania, donde residen parientes que son ciudadanos de Estados Unidos y que habían comprado una casa para ellos.

La familia Asali tardó 13 años en obtener la visa que les permitía mudarse a Estados Unidos.

La semana pasada, tras la firma del decreto del presidente Trump, la familia arribó al Aeropuerto de Philadelphia pero fueron detenidos y posteriormente regresados a Siria, tras recibir la revocación de sus visas.

Según informa NBC 10, las autoridades les negaron la posibilidad de contactar a sus parientes, quienes los estaban esperando en el aeropuerto.

El viernes, un juez federal en Seattle le puso freno al decreto del presidente Trump lo que movilizó a quienes tienen visas para ingresar a EEUU a que intenten el ingreso al país.

La administración del actual mandatario interpuso una apelación al freno ordenado por el juez federal pero en la mañana del domingo, fue negada por lo que sigue vigente la orden de la justicia federal.