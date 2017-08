HOUSTON – Las autoridades confirmaron el hallazgo de seis cuerpos dentro del van de miembros de una familia hispana, cuatro de ellos menores de edad, que permanecían desaparecidos luego de que la van en la que se movilizaban fuera arrastrada por las corrientes de las inundaciones que dejó Harvey el pasado domingo.

La pesadilla de una familia de Houston fue confirmada el miércoles cuando la furgoneta, llevando una pareja de ancianos y cuatro bisnietos, aparentemente se encontró sumergida en un pantano.

"Podríamos mirar brevemente la furgoneta y ver al menos dos cuerpos", dijo inicialmente el Sheriff del Condado de Harris Ed González. Luego llegó la confirmación de que estaban los seis cuerpos.

De acuerdo con la versión de la familia, los cuatro menores viajaba con un tío abuelo cuando se presentó el incidente.

El tío abuelo logró escapar de la muerte, pero no pudo rescatar a los menores de 16, 14, ocho y seis años.

Los menores desaparecidos responden a los nombres de Devy Saldívar, Dominic Saldívar, Xaveir Saldívar y Daisy Saldívar.

La abuela de los menores y una tía confirmaron a NBC la información.

El hecho ocurrió este domingo cerca de Green River Bayou, dijo la familia, cuando el tío abuelo intentaba llevar a los menores y a dos ancianos, Manuel Saldívar y Belia Saldívar, de 84 y 81 años, a un lugar seguro, pero la camioneta cayó en una depresión en la vía y desapareció.

El tío abuelo habría logrado escaparse al agarrarse de una rama.

Los buzos de la policía en el área del hallazgo y un médico forense estaban en el lugar donde fue hallada la furgoneta, esperando para confirmar la identidad de las víctimas.

"Están muy tristes, obviamente", dijo González. "Han estado muy traumatizados".

El sombrío descubrimiento puso fin a tres días de angustia de la familia. Saldivar había perdido la esperanza de que los seis desaparecidos se encontraran vivos, pero estaban desesperados por recuperar los cadáveres.

Foto debajo del vehículo tomada por la oficina del Sheriff del Condado de Harris:

We are sad to report we have found a van inundated by Greens Bayou flooding while purportedly carrying 6 family members Sunday. #harveypic.twitter.com/zFhS3J7fRC

— HCSOTexas (@HCSOTexas) August 30, 2017