Miles marchan en apoyo a musulmanes

NUEVA YORK - Ciudades en todo Estados Unidos celebraron este fin de semana manifestaciones en apoyo a los musulmanes estadounidenses y para protestar contra la política migratoria del presidente Donald Trump.

Más de un millar de personas de distintas confesiones religiosas se manifestaron en la ciudad de Nueva York desde este domingo.

La icónica plaza Times Square acogió el acto "I Am A Muslim Too" ("Yo también soy musulmán"), organizado por varios grupos incluyendo Foundation for Ethnic Understanding. Algunos asistentes ondearon banderas estadounidenses y otros portaron carteles con el lema "No Muslim Ban" ("No al veto musulmán").

El alcalde de la ciudad, el demócrata Bill de Blasio, intervino en la concentración pacífica diciendo que "tenemos de disipar los estereotipos" y que Estados Unidos es "un país fundado para proteger todas las confesiones y todas las creencias".

Trump ha iniciado una lucha contra la inmigración que no cumple los requisitos legales, además de imponer in veto temporal a la entrada de migrantes procedentes de siete naciones de mayoría musulmana - Siria, Irán, Irak, Yemen, Somalia, Sudán y Libia - que fue paralizado por los tribunales.

El magnate del hip-hop Russell Simmons encabezó la protesta. Según él, la comunidad musulmana está siendo utilizada cono chivo expiatorio, pero que "la diversidad prevalecerá".

En Oregon, cientos protestaron el domingo ante el Capitolio estatal en favor de los derechos migratorios.

Yesica Navarro compartió su experiencia de crecer como migrante. Llegó a Estados Unidos de niña con su familia y logró triunfar contra pronóstico, según reportó The Statesman Journal.

"Amamos a este país, queremos ser aceptados. Este es nuestro hogar", señaló Navarro.

La multitud, que según los organizadores rondó las 1.000 personas, animó y aplaudió mientras los autos hacían sonar sus bocinas, agregó el diario. La manifestación formó parte de un movimiento nacional llamado Immigrants' March Presidents Day 2017.

En Dallas, unas 1,700 personas participaron el sábado en una protesta pacífica en el centro de la ciudad, dijo la policía.

Líderes religiosos y cívicos participaron en el acto contra la política migratoria de Trump, dijo el periódico The Dallas Morning News. Algunos asistentes portaron banderas de Estados Unidos o de otras naciones y corearon "Say it loud, say it clear, refugees are welcome here" ("Griten fuerte y claro, aquí se da la bienvenida a los refugiados"). No se practicaron detenciones.

En una contramovilización, alrededor de una docena de personas mostraron su apoyo a Trump cerca de la protesta.

Para este lunes, Día de los Presidentes, decenas de manifestantes tenían programado reunirse en Central Park para continuar las protestas en Nueva York, esta vez bajo el lema "He is not my President" (Él no es mi Presidente).