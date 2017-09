Viral: oficial multa y le quita dinero a vendedor

Gran polémica ha causado un video publicado el sábado en redes sociales donde un oficial de policía de la Universidad de California en Berkeley le decomisa dinero en efectivo a un vendedor ambulante hispano mientras vendía perros calientes frente al estadio de la casa de estudio.

El video muestra el momento en que el agente le pide la identificación al vendedor que responde al nombre de Beto, le saca dinero de la cartera y adicionalmente lo multa por no tener los permisos correspondientes para vender comida. “Me pidió mi identificación y se la mostré pero vi que me agarró mi dinero, me sacó mi dinero. Es lo que yo no me explico por qué”.

Aunque Beto reconoce que no tenía los permisos no justifica la forma en que el oficial lo trató. “Yo ya le había mostrado mi identificación, si no se la hubiese enseñado, pues está bien que me tomara las huellas. Vieron que no estaba haciendo nada malo, ni robando ni nada, yo simplemente estaba trabajando para mantener a mi familia”.

Martín Flores, quien grabó el video se mostró descontento ante la forma en que el oficial arremetió en contra de Beto. Dijo que el hecho “es un ejemplo de injusticia, es un ejemplo de abuso, es un ejemplo de una falta de respeto al vendedor y a nuestra comunidad”.

Así como Flores, cientos de personas a través de las redes sociales expresaron su indignación ante lo ocurrido por lo que crearon una petición online para que las personas firmen pidiendo la destitución del oficial involucrado en el hecho.

Una cuenta de ayuda monetaria para Beto fue abierta y ha recaudado hasta el momento más de 34,000 dólares.

Entre tanto, la policía de Berkeley dijo que por el momento no harán comentarios relacionados al incidente.