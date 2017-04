Pepe Aguilar: "mi hijo no es un delincuente"

Pepe Aguilar, el popular intérprete de música regional mexicana, expresó total apoyo a su hijo mayor, José Emiliano, quien fue detenido en San Ysidro conduciendo un vehículo en el que viajaban cuatro inmigrantes sin documentos con la intención de ingresar a Estados Unidos.

En un video de casi cinco minutos que compartió en redes sociales expuso su sentir sobre el caso, manifestó su plena confianza en las leyes y resumió lo que ha sido su conducta a lo largo de 30 años de trayectoria artística.

"Estamos con Emiliano en corazón y en alma. Se equivoca uno en la vida, eso no significa que no vamos a apoyarlo en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", dijo.

José Emiliano, de 24 años, fue detenido a mediados de marzo por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y salió en libertad tras pagar una fianza de $ 15,000, pero a mediados de abril se presentará en la corte.

Es una situación muy difícil, admitió el cantante, compositor y productor artístico sobre el caso de su primogénito.

"Como padre, estaré apoyando a mi hijo, y toda mi familia, solidariamente, yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente, y seguramente así lo probará él en un juicio", expresó.

Tras agradecer el apoyo recibido en estos momentos y hasta los memes que circulan en redes sociales, Pepe Aguilar se refirió a su trayectoria profesional ajena a los escándalos y dijo que no empezaría ahora a recurrir a ellos.

"En más de 30 años de carrera nunca me he apoyado en el escándalo, nunca ha sido mi estilo ni mi estrategia aprovecharme de situaciones escandalosas, amarillistas, que venden mucho, que se pueden vender", subrayó. "Nunca ha sido mi estilo ni empezaré a hacerlo después de 30 años".

Además, dejó en claro que él no oculta nada, que no sabe nada y que no ha hecho nada; así que simplemente no hablará de la vida de otra persona, de otro ser humano, y menos en los medios de comunicación.