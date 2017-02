Premios Oscar: hay favorita pero no descartan sorpresas

Más Videos (1 of 9)

La esperada noche de los Oscar llega el domingo con un poco más de diversidad entre los nominados y dos serios contendientes al premio a la Mejor Película; “La La Land” y “Moonlight”, tan dispares como interesantes.

A un año de la polémica que generó la exclusión de afroamericanos en las principales categorías, situación que se había repetido en el 2014, la Academia de Ciencias y Artes de la Cinematografía hizo eco de las críticas y renovó parte de la exclusiva y casi secreta membresía mayoritamente anglosajona y añadió nueva sangre entre sus miembros, como el actor mexicano Gael García Bernal.

La fiesta será el domingo en Los Angeles a partir de las 8 pm hora del Este y será moderada por el conductor televisivo Jimmy Kimmel, quien debuta en el rol y seguramente deberá navegar una noche donde no falten los comentarios de tono político, como ocurrió en los Globos de Oro.

El 2016 fue un buen año en cuanto a calidad de producciones y la lista de los diez largometrajes nominados a Mejor Película lo demuestra.

Desde el pseudo musical “”La La Land al western urbano “”Hell and High Water, pasando por los excelentes dramas “”Moonlight y “”Manchester by the Sea, la nómina refleja lo mejor del año, incluyendo la súper inteligente “”20th Century Women.

Pero es la película del jovencísimo Damienl Chazelle, “La La Land”, la que encabeza las apuestas, con Emma Stone y Ryan Gosling como la pareja enamorada que sueña con llegar lejos en Hollywood, ella como actriz, él como dueño de su club de jazz.

La película de Chazelle, primera vez nominado y quien también escribió el guión, viene de arrasar en otros certámenes, como los Globos de Oro. Filmó su película en solo 40 días en más de 90 locaciones y con 1,600 extras. Y es una de las favoritas.

Narra la historia de Mia, una barista en un café en uno de los estudios en Los Angeles que aspira a ser actriz y se topa con una pared en todas las audiciones, y Sebastian, un músico de jazz que siente que el género musical de los grandes como John Coltrane y Charlie Parker, se está perdiendo por lo que sueña que abrir su propio club.

Ambos se conocen, se enamoran y, juntos, con algunas diferencias, buscan su destino. El film tiene absolutamente todos los ingredientes que hacen de una película un buen exponente de Hollywood: una historia de amor, buena música, un par de buenas coreografías y la aspiración a ser más, todo, en el corazón mismo de la Capital del Espectáculo del mundo, Los Angeles, o “La La Land”.

Pero mientras la película de Chazelle puede servir como un excelente antídoto para estos turbulentos tiempos políticos que pone una sonrisa en el alma, “Moonlight”, escrita y dirigida por Barry Jenkins, la seria contendiente para el premio mayor, es más una pesadilla de nuestros tiempos, frontal y sin vueltas, pero poética, que sigue la vida de un niño afroamericano gay hasta la adultez.

Sin actores de raza blanca, filmada en uno de los barrios más pobres de Miami y con un presupuesto de unos $5 millones, el film se convirtió en una de las gratas sorpresas del año pasado, con excelentes actuaciones, un guión escrito por Jenkins, basado en sus años de adolescente en la misma barriada de la la ciudad que se conoce como Magic City.

Pero también están las excelentes “Manchester by the Sea” y “Hell and High Water”, como así también “”Hacksaw Ridge, que marca el regreso de Mel Gibson como director.

El drama de Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea”, deja de lado los lugares comunes a los que nos lleva Hollywood en esta clase de melodramas y se mete de lleno en eso que se conoce como la vida misma, entre miembros de una familia y una comunidad, sacudidos por una tragedia.

Entre las nominadas a Mejor Actriz se destacan Emma Stone, por su papel en “La La Land” y Natalie Portman, por su protagónico en “Jackie”, sobre la vida de la exprimera dama tras el asesinato de su esposo, el presidente de John F. Kennedy.

No obstante, la francesa Isabelle Huppert puede dar la sorpresa por su trabajo en “Elle”, la película francesa que trata sobre la mujer que sufre no una sino dos violaciones, tema tan fuerte para el paladar de la Academia que el film ni siquiera fue nominado en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Por el lado masculino, resaltan Gosling, por su papel como Sebastian y Cassey Affleck (hermano de Ben Affleck), por su trabajo como Lee Chandler en “Manchestewr by the Sea”, un cuarentón que se gana la vida arreglando cañerías y conexiones eléctricas y cuyo mundo se desmorona luego de una tragedia en la familia. No hay que olvidar a Denzel Washington, por su papel en “Fences”.

Por el lado hispano, con menos presencia que años recientes, el director chileno Pablo Larraín compite con “Jackie”, nominada a varios premios, incluyendo Mejor Actriz (Natalie Portman).

A continuación, todos los nominados

Mejor Película:

La La Land

Moonlight

Manchester by the Sea

Arrival

Lion

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Fence

Hell or High Water

Actriz Protagónica:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

Actor Protagónico:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Tom Hanks, Sully

Actriz de Reparto:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

Actor de Reparto:

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Dirección de Fotografía:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

Mezcla de Sonido:

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One

13 Hours

Efectos Visuales:

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Doctor Strange

Fantastic Beats and Where to Find Them

Arrival

The BFG

Kubo and the Two Strings

A Monster Calls

Corto Documental:

Fire At Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made in America

13th

Maquillaje y Peinado:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

Película Extranjera:

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Director:

Denis Villeneuve – Arrival

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Damien Chazelle – La La Land

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Barry Jenkins – Moonlight

Diseño de Vestuario:

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

Corto Documental:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets

Corto Animado:

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper

Canción Original:

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can't Stop The Feeling, Trolls

City Of Stars, La La Land

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go, Moana

Banda Sonora:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

Guión Original:

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Women

Guión Adaptado:

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight

Cortometraje:

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode