“Que Dios la bendiga”, dicen ladrones durante robo armado

Una mujer que fue atracada a mano armada todavía está tratando de entender qué pasó cuando dos hombres que quisieron robarle se disculparon durante el acto.

“¿Quién va a creer que me iban a poner una pistola en el rostra y decir “Que Dios te bendiga” sin volverte los sesos después?”, dijo Kristy Welch a la televisora WTMJ.

Welch dijo que llegó a su casa en el sur de Milwaukee alrededor de las 11 p.m. del lunes 20 de febrero cuando fue sorprendida por dos individuos.

“Querían que me bajara del carro, y no iba a hacerlo. No soy liviana, y no me iban a sacar”, dijo.

Los sujetos se fueron sin llevarse nada de Welch.

El incidente quedó grabado por una cámara de seguridad que el esposo de la mujer había instalado hace 10 años.

“Me dijeron ‘Que Dios te bendiga’, ambos se disculparon, lo cual me pareció raro”, dijo Welch.

Más que sentir miedo, la mujer dijo que la situación fue muy extraña. Su esposo espera que atrapen a los ladrones.

“Cuando fuí a la estación de policía les dije que se trataba de dos jóvenes muy amables y un policía me dijo: ‘señora, si le pusieron un revólver en la cara tan buenos no son’”.