“Falta un año”, la celebración de Telemundo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Lo que debes saber La celebración de una semana de "Falta un año" inicia con el partido EEUU vs. Turquía, el sábado 7 de junio.

Cobertura total de las eliminatorias de la FIFA: Argentina vs. Colombia y Brasil vs. Paraguay, el martes 10 de junio.

La agenda de “Falta un año” culmina con un Fan Fest en Telemundo Center y la experiencia Floating Fútbol en Miami, el 11 de junio.

Reportes en vivo y segmentos festivos desde ciudades sede de la FIFA —incluyendo Miami, Los Ángeles, Toronto y Ciudad de México— se transmitirán en los programas líderes de entretenimiento y noticias de Telemundo el 11 de junio.

MIAMI – A un año de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, prevista para el 11 de junio de 2026, Telemundo llevará para los aficionados al fútbol una cobertura total de los partidos amistosos de la Selección de EEUU y las eliminatorias mundialistas de Argentina y Brasil, con un equipo ampliado de comentaristas expertos.

El programa es parte del especial "Rumbo al Mundial" de Telemundo, la casa exclusiva en español para el torneo del que son coanfitriones Estados Unidos, México y Canadá, y que llegará a los aficionados en vivo a través de sus diferentes plataformas.

Para festejarlo, la cadena preparó una celebración de una semana que inicia en vivo el sábado 7 de junio a las 3 p.m. ET con la previa de la jornada en Telemundo, Universo y Peacock.

¿Cuáles son los partidos que podrás seguir en vivo en esta celebración?

El mismo 7 de junio, el encuentro entre EEUU vs. Turquía a las 3:30 p.m. ET en Telemundo, Universo y Peacock con la narración del ocho veces ganador del Emmy, Andrés Cantor, y análisis por la entrenadora profesional Natalia Astrain.

La acción continúa el martes 10 de junio con Argentina vs. Colombia en vivo a las 7:55 p.m. ET por Telemundo. con Andrés Cantor y Diego Balado; además del EE.UU. vs. Suiza en vivo a las 8 p.m. ET por Peacock, con Jorge Calvo y Natalia Astrain.

Más tarde, a las 8:40 p.m. ET por Universo, Luis Omar Tapia y Eduardo Biscayart llevarán en vivo el duelo Brasil vs. Paraguay.

La celebración no para ahí...

Telemundo llevará la emoción de “Falta Un Año” a sus audiencias a través de sus principales programas diurnos y noticieros, con contenido exclusivo, reportajes en vivo y segmentos especiales desde Estados Unidos, México y Canadá el miércoles 11 de junio.

Hoy Día, En Casa con Telemundo y La Mesa Caliente se transmitirán en vivo desde el Fan Fest de Telemundo Center, una animada celebración con público en vivo, juegos interactivos, presentaciones de baile, demostraciones culinarias y apariciones especiales del talento de Telemundo Deportes.

Por la tarde, Gabriel Coronel se sumergirá en la fiesta desde la experiencia “Floating Fútbol Celebration” de Telemundo: una experiencia inolvidable en Miami con música, leyendas de la FIFA, talento de Telemundo y diversión futbolera sobre el agua.

16 sedes de Norteamérica serán sedes de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de las festividades en Miami, las audiencias podrán disfrutar de reportajes vibrantes desde ciudades sede clave en América del Norte, capturando el sabor local y la emoción de los fanáticos que va creciendo en cada región:

Los Ángeles: Lourdes Stephen transmite en vivo desde Los Ángeles, capturando la energía del Oeste con los fanáticos locales y celebraciones comunitarias, con cobertura en estudio de Jessica Carrillo para Al Rojo Vivo.

Ciudad de México: Clovis Nienow se une a las celebraciones desde las inmediaciones del legendario Estadio Azteca, compartiendo el ambiente vibrante y el orgullo local mientras México se prepara para el gran año.

Toronto: Desde los sitios icónicos de la ciudad más grande de Canadá, Pancho Uresti ofrece segmentos animados y reportes en vivo que muestran cómo la emoción también se extiende al norte de la frontera.

Nueva York: Génesis Suero transmitirá en vivo desde la Gran Manzana, llevando a los aficionados al corazón de una celebración organizada por la FIFA, rodeada de la energía inconfundible y la pasión por el fútbol de la ciudad.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA annunciò la fecha y la ciudad para el primer partido. Mira aquí.

Programación destacada de noticias

Noticias Mediodía: Reportaje en vivo de Issa Osorio desde el Estadio Azteca, destacando las renovaciones del estadio, que incluyen una mayor capacidad, vestuarios modernizados y tecnología de última generación.

Noticias Telemundo 6:30 PM: Reportaje de Rogelio Mora-Tagle con historias sobre la preparación de los aficionados, la expectativa en las comunidades y el creciente apoyo de los latinos a la Selección de EEUU.

Para cerrar cada jornada, El Pelotazo, el dinámico y vertiginoso programa nocturno de deportes de Telemundo, ofrecerá resúmenes diarios de toda la acción, conducido por Verónica Rodríguez, Diego Arrioja y Pablo Mariño exclusivamente por Telemundo.

Los aficionados pueden unirse a la celebración siguiendo a @TelemundoDeportes en Facebook, Instagram, X, y TikTok, y usando el hashtag #RumboAlMundial.