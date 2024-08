¡BRONCE! La campeona Jasmine Camacho Quinn conquistó la medalla de bronce en la final de los 100 metros vallas en París 2024.

La abanderada de Puerto Rico hizo historia al convertirse en la primera atleta de la delegación boricia en repetir una presea.

“Estoy agradecida con tener una medalla. Claro, no era la que deseaba”, dijo Camacho Quinn en declaraciones escritas.

La atleta pasó la meta con tiempo de 12.36 segundos para la tercera posición, superada por la estadounidense Masai Rusell con tiempo de 12.33 segundos y la medallista de plata, la francesa Cyrena Samba Mayela (12.34 segundos).

“Me sentía ansiosa en el bloque. Es una final, así que estaba tratando de conseguir una buena reacción para ponerme en carrera. Tuve un comienzo lento, dejando el bloque un poco, pero estoy contenta de haberme ido con una medalla”, expresó.

“Sé que aún me queda mucho por hacer, pero estoy feliz de haber ganado una medalla aquí. Es mi cuarta medalla para Puerto Rico (refiriéndose a sus dos medallas en Campeonatos Mundiales y a la medalla de oro olímpica). He sido la vallista más consistente; no me doy por vencida”, sostuvo.

Además de su oro olímpico, Camacho Quinn tiene dos medallas mundiales: plata en Budapest 2023 y bronce en Eugene 2022. Además, representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dándole medalla de oro, el récord para dichos Juegos de 12.60 y el boleto olímpico para París 2024.

“Las vallas han cambiado y yo sabía a lo que me enfrentaba. Sinceramente, quería ser la primera en repetir (la medalla de oro). Pero como he dicho, me voy con otra medalla, estoy agradecida”, mencionó.