Copa Mundial 2022: Hoy, Argentina vs Croacia; aquí todos los detalles

Este martes, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Argentina se enfrenta a Croacia en el estadio Lusail Iconic, en Lusail, al arrancar las semifinales.

Argentina, que llega a este encuentro tras vencer en penales a Países Bajos, se medirá a Croacia, quien también eliminó en penales a Brasil, en el partido que comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Argentina se enfrenta a Croacia con el recuerdo aún en la memoria del último Mundial, donde el conjunto balcánico, que terminó subcampeón, ganó con autoridad al combinado albiceleste, entonces dirigido por Jorge Sampaoli.

La de Rusia 2018 fue la última ocasión en la que ambos equipos se encontraron. Será el del martes tercer duelo en un Mundial, el quinto en total incluidos otros dos amistosos.

Fue en el estadio Nizhny Novgorod donde el cuadro ya entrenado por Zlatko Dalic dejó en evidencia a la selección de Argentina a la que venció por un contundente 3-0. Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Rakitic se impusieron a la Albiceleste en la segunda jornada de la fase de grupos. Croacia terminó primera de un cuarteto que completaban Nigeria e Islandia, Argentina, con su triunfo por 1-2 ante el combinado africano, logró el acceso a octavos como segunda. Después, en ese tramo, cayó frente a Francia y no alcanzó los cuartos de final.

La otra ocasión en la que croatas y argentinos coincidieron en un Campeonato del Mundo fue en Francia 1998. El partido se disputó en Burdeos, en el Parc Lescure y la victoria, en esa ocasión se la llevó el cuadro sudamericano dirigido por Daniel Passarella y capitaneado por Diego Pablo Simeone. El gol lo anotó el entonces defensa del Udinese Mauricio Héctor Pineda en la primera parte.

Los sudamericanos eliminaron a Países Bajos en la definición por penales.

El encuentro correspondió, también, a la fase de grupos. Ambos consiguieron el acceso a las eliminatorias pero con los puestos invertidos. Argentina fue primera y Croacia segunda. El conjunto albiceleste se estancó en los cuartos de final batida por Países Bajos. Croacia consiguió avanzar hasta las semifinales frenada por Francia. Acabó tercera al ganar al conjunto neerlandés en el choque por el tercer y cuarto puesto.

El de Catar 2022 será el de más trascendencia entre Argentina y Croacia, por primera vez en una eliminatoria y con la final en juego. Los otros dos fueron en choques amistosos pero uno de ellos, en marzo del 2006, fue significativo. Disputado en Suiza, ganó el cuadro balcánico por 3-2 pero Leo Messi hizo su primer gol con la camiseta albiceleste.

Los dos enfrentamientos restantes fueron también al margen de la competición; uno en junio de 1994 que acabó en un empate sin goles y el otro en noviembre del 2014, con victoria Argentina por 2-1.

Croacia le ganó a Brasil por penales tras empatar 1-1 después de 120 minutos. Mira el video.

En definitiva, todo igualado. Cinco duelos, dos victorias para cada uno y otro empatado.

La historia, sin embargo, alienta a Argentina. Siempre que superó los cuartos de final llegó a ser finalista.