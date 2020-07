California permitirá que los legisladores ausentes voten durante el brote

Los líderes legislativos de California dijeron el jueves que permitirán que los legisladores ausentes voten sobre los proyectos de ley durante el último mes de la sesión legislativa después de que al menos siete personas que trabajan en el Capitolio estatal se infectaron con el coronavirus, incluido un asambleísta que tuvo que ser hospitalizado.

La Asamblea estatal planea permitir que cuatro líderes legislativos emitan votos para los miembros ausentes durante las sesiones de piso. El Senado estatal permitirá que los legisladores emitan votos de forma remota, pero solo en las audiencias de los comités. Los senadores aún deben estar presentes en la sala para emitir los votos finales sobre los proyectos de ley.

La Legislatura estatal tuvo que cerrar dos veces debido al coronavirus, acortando una sesión legislativa donde los legisladores tuvieron que tomar decisiones difíciles para cerrar un déficit presupuestario de $54.3 mil millones inducido por virus. Algunos legisladores se han perdido los votos por temor a contraer la enfermedad o porque ya habían estado expuestos a ella.

Algunos han participado en audiencias de comités y sesiones de piso de forma remota, pero a ninguno se le permitió votar, ya que los líderes legislativos temen que la Constitución del estado no lo permita. Pero con una fecha límite del 31 de agosto para aprobar proyectos de ley antes del final de la sesión de dos años, los legisladores parecen estar haciendo excepciones para evitar otro cierre.

"Los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias", dijo el presidente de la Asamblea, Anthony Rendon.

Los críticos dicen que las nuevas reglas minarán el proceso deliberativo de la Legislatura, que está diseñada para que los legisladores se reúnan en un lugar donde el público pueda encontrarlas y tener acceso a ellas.

“Esta es una de esas situaciones en las que hay que preguntar si la cura es peor que la enfermedad. ¿Qué significa abrir la puerta a desviaciones tan dramáticas de nuestras tradiciones democráticas, y vale la pena? dijo Kevin Baker, director de asuntos legislativos del Centro de Defensa y Política de la ACLU de California.

Jonathan Mehta Stein, director ejecutivo de California Common Cause, un grupo de vigilancia del gobierno, dijo que no se oponen a la votación remota siempre que los legisladores participen desde un lugar conocido y que existan salvaguardas para asegurarse de que no estén siendo influenciados por alguien fuera de cámara .

Pero se opuso al plan de la Asamblea de permitir que los legisladores emitan votos por poder. Dijo que los representantes no pueden cambiar su voto si salen a la luz nuevos hechos o argumentos que podrían ser importantes para considerar, lo que socava la función deliberativa de la Legislatura.

"Si la opinión de la Asamblea era que el voto remoto no estaba permitido por la Constitución, no sé cómo están permitiendo el voto por poder a partir de la próxima semana", dijo Mehta Stein. "Me gustaría verlos hacer pública esa explicación".

Rendon dijo que los líderes elaboraron las reglas en consulta con el secretario principal y la Oficina de Asesoría Legislativa, diciendo que "hemos determinado que esta es la mejor manera de continuar legislando mientras se protege la salud individual y pública, de manera limitada y por tiempo limitado".

Las reglas requerirán que los legisladores ausentes envíen sus votos el día antes de una sesión de piso, autorizando a uno de los cuatro líderes legislativos a emitir votos en su nombre. Rendon dijo que un quórum de legisladores estará presente en el piso en todo momento.

El presidente Pro Tem del Senado, Toni Atkins, dijo que los funcionarios del Senado han estado probando un sistema de votación remota desde marzo.

La Asamblea estatal aprobó en junio una propuesta de enmienda constitucional que permitiría a los legisladores votar de forma remota durante una emergencia. Pero provocó la ira de los grupos de vigilancia del gobierno, que dijeron que fue demasiado lejos y socavaría el proceso democrático. La propuesta se estancó en el Senado estatal.