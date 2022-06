Cómo calcular su tiempo de aislamiento o cuarentena por COVID-19, según los CDC

Si da positivo por coronavirus o está expuesto a alguien que lo ha tenido, ¿cuánto tiempo debe ponerse en cuarentena o aislarse? Esto es lo que dicen los expertos.

Primero, necesitará saber la diferencia entre si debe ponerse en cuarentena o aislarse. Aquellos que creen que han estado en contacto con alguien que tiene COVID y no están vacunados deben ponerse en cuarentena. Aquellos que den positivo, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse, según los CDC.

Sin embargo, para aquellos que están vacunados, las pautas son ligeramente diferentes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tienen una calculadora para aquellos que buscan determinar sus plazos de cuarentena o aislamiento. De lo contrario, sigue leyendo para conocer las pautas completas. (Nota: las pautas de los CDC se actualizaron por última vez el 30 de marzo).

Cuarentena

Si entra en contacto cercano con alguien con COVID-19, debe ponerse en cuarentena si no está al día con las vacunas contra el COVID-19 o no está vacunado.

Los CDC y el Departamento de Salud Pública de Illinois definen el contacto cercano como “alguien que estuvo a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada durante un total acumulativo de 15 minutos o más durante un período de 24 horas”.

Para estas personas, los CDC y el IDPH le recomiendan:

Quédese en casa y alejado de otras personas durante al menos 5 días (del día 0 al día 5) después de su último contacto con una persona que tiene COVID-19.

La fecha de su exposición se considera el día 0. Use una máscara que le quede bien cuando esté cerca de otras personas en su casa, si es posible.

Durante 10 días después de su último contacto cercano con alguien con COVID-19, esté atento a la fiebre (100.4 °F o más), tos, dificultad para respirar u otros síntomas de COVID-19 .

. Si desarrolla síntomas, hágase la prueba de inmediato y aíslese hasta que reciba los resultados de la prueba. Si da positivo, siga las recomendaciones de aislamiento:

Si no desarrolla síntomas, hágase la prueba al menos 5 días después del último contacto cercano con alguien con COVID-19. Si su resultado es negativo, puede salir de su casa, pero continúe usando una máscara que le quede bien cuando esté cerca de otras personas en su casa y en público hasta 10 días después de su último contacto cercano con alguien con COVID-19. Si da positivo, debe aislarse durante al menos 5 días a partir de la fecha de su prueba positiva (si no tiene síntomas). Si desarrolla síntomas de COVID-19, aíslese durante al menos 5 días a partir de la fecha en que comenzaron los síntomas (la fecha en que comenzaron los síntomas es el día 0). Siga las recomendaciones en la sección de aislamiento a continuación. Si no puede hacerse una prueba 5 días después del último contacto cercano con alguien con COVID-19, puede abandonar su hogar después del día 5 si no ha tenido síntomas de COVID-19 durante el período de 5 días. Use una máscara que le quede bien durante 10 días después de la fecha de su último contacto cercano cuando esté cerca de otras personas en casa y en público. Evite a las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados o que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, asilos de ancianos y otros entornos de alto riesgo, hasta después de al menos 10 días.

Si es posible, manténgase alejado de las personas con las que vive, especialmente de las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, así como de otras personas fuera de su hogar durante los 10 días completos posteriores a su último contacto cercano con alguien con COVID-19.

Si no puede ponerse en cuarentena, debe usar una máscara que le quede bien durante 10 días cuando esté cerca de otras personas en casa y en público.

Si no puede usar una máscara cuando está cerca de otras personas, debe continuar en cuarentena durante 10 días. Evite a las personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados o que tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa de la COVID-19, asilos de ancianos y otros entornos de alto riesgo, hasta después de al menos 10 días.

No viaje durante su período de cuarentena de 5 días. Hágase la prueba al menos 5 días después de su último contacto cercano y asegúrese de que el resultado de su prueba sea negativo y que no tenga síntomas antes de viajar.

Si no se hace la prueba, retrase el viaje hasta 10 días después de su último contacto cercano con una persona con COVID-19. Si debe viajar antes de que se completen los 10 días, use una mascarilla bien ajustada cuando esté cerca de otras personas durante todo el viaje durante los 10 días. Si no puede usar una máscara, no debe viajar durante los 10 días.

No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara, como restaurantes y algunos gimnasios, y evite comer cerca de otras personas en su casa y en el trabajo hasta 10 días después de su último contacto cercano con alguien con COVID-19.

Aquellos que son contactos cercanos de alguien con COVID pero están al día con sus vacunas o han tenido un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 90 días no necesitan ponerse en cuarentena, pero los CDC recomiendan que usen un buen- colóquese la máscara alrededor de otros durante 10 días después de su exposición más reciente y hágase la prueba después de al menos cinco días.

Aislamiento

Según los CDC, las personas que dan positivo por COVID deben quedarse en casa hasta que sea seguro para ellos estar cerca de otras personas, incluidos incluso otros miembros de su hogar.

Los funcionarios de salud recomiendan una “habitación para enfermos” o un área para las personas infectadas y un baño separado, si es posible.

Pero el aislamiento puede no ser solo para aquellos que dan positivo. El CDC también recomienda aislar a aquellos que tienen síntomas de COVID-19 y están esperando los resultados de la prueba o aún no se han hecho la prueba, “incluso si no saben si han estado en contacto cercano con alguien con COVID-19”.

“Si cree que tiene un resfriado, si cree que tiene alergias, hay una buena posibilidad en este momento con la cantidad de COVID que hay de que podría ser COVID”, dijo la Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, a finales del mes pasado.

Entonces, ¿cómo termina el aislamiento?

Puede finalizar el aislamiento después de cinco días completos si no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus otros síntomas han mejorado (la pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la recuperación y no es necesario retrasar la fin del aislamiento).

Si continúa teniendo fiebre o sus otros síntomas no han mejorado después de 5 días de aislamiento, debe esperar para finalizar su aislamiento hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos antifebriles y sus otros síntomas hayan mejorado. Continúe usando una mascarilla bien ajustada hasta el día 10. Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas.

No vaya a lugares donde no pueda usar una máscara, como restaurantes y algunos gimnasios, y evite comer cerca de otras personas en su casa y en el trabajo hasta 10 días completos después del primer día de síntomas.

Cálculo del período de aislamiento de COVID

Entonces, ¿cómo calcula su período de aislamiento?

Según los CDC, “el día 0 es el primer día de síntomas”. Eso significa que el Día 1 es el primer día completo después de que se desarrollaron los síntomas.

Para aquellos que dan positivo por COVID pero no tienen síntomas, el día 0 es el día de la prueba positiva. Sin embargo, aquellos que desarrollan síntomas después de dar positivo deben comenzar sus cálculos de nuevo, y el día 0 se convierte en el primer día de síntomas.

Según la guía de los CDC, las personas aisladas deben:

Controle sus síntomas. Si tiene una señal de advertencia de emergencia (incluidos problemas para respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato.

(incluidos problemas para respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato. Permanezca en una habitación separada de los demás miembros del hogar, si es posible.

Use un baño separado, si es posible.

Tome medidas para mejorar la ventilación en el hogar, si es posible.

Evite el contacto con otros miembros del hogar y mascotas.

No comparta artículos domésticos personales, como tazas, toallas y utensilios.

Use una máscara que le quede bien cuando necesite estar cerca de otras personas.

¿Necesitas una prueba pasa salir del aislamiento?

Si bien no se requieren pruebas para salir del aislamiento, los CDC dicen que aquellos que elijan deben usar una prueba de antígeno y no una prueba de PCR. Estos pueden tomarse hacia el final del período de aislamiento.

“Recoja la muestra de prueba solo si no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y sus otros síntomas han mejorado”, afirma el CDC. “Si el resultado de su prueba es positivo, debe continuar aislándose hasta el día 10. Si el resultado de su prueba es negativo, puede finalizar el aislamiento, pero continúe usando una máscara que le quede bien con otras personas en el hogar y en público hasta el día 10”.

¿Qué debes hacer después de la cuarentena o el aislamiento?

Después de estar en cuarentena durante el tiempo adecuado, las personas que estuvieron expuestas deben seguir atentos a los síntomas hasta al menos 10 días después de la exposición. Si se desarrollan síntomas, deben aislarse de inmediato y hacerse la prueba.

Después de finalizar el aislamiento, los CDC recomiendan que las personas continúen usando una máscara hasta el día 10 o continúen aislándose durante 10 días completos si la máscara no es una opción. También instaron a estas personas a evitar a cualquier persona con un sistema inmunitario debilitado o con mayor riesgo de infección durante los 10 días completos.

¿Cuánto tiempo después de la exposición al COVID podrían comenzar los síntomas?

Según los CDC, los síntomas de COVID pueden aparecer entre dos y 14 días después de que alguien se haya expuesto al virus.

Pero las pautas establecen que aquellos que estuvieron expuestos deben estar atentos a los síntomas hasta al menos 10 días después del último contacto cercano con alguien que tenía COVID.

Cualquier persona con síntomas debe hacerse la prueba.

A medida que los casos de BA.2 continúan dominando el Medio Oeste y Estados Unidos, a continuación se presentan los síntomas más recientes a los que hay que prestar atención.

¿Cuándo es el mejor momento para hacerse una prueba de COVID?

Independientemente de los síntomas o las vacunas, aquellos que están expuestos a alguien con coronavirus deben hacerse la prueba al menos cinco días después de su exposición.

Aquellos que desarrollan síntomas deben hacerse la prueba a medida que se desarrollan los síntomas. Pero, si una prueba es negativa y los síntomas persisten, es posible que se necesite otra prueba unos días después, especialmente para aquellos que usan kits de prueba en el hogar.

“Entonces, si alguien tiene síntomas y obtiene una prueba negativa, uno, depende de la gravedad, ¿no? Si tiene síntomas graves, tampoco queremos que solo haga una prueba en el hogar", dijo a NBC5 el Dr. Nimmi Rajagopal, presidente asociado del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de Salud del Condado de Cook durante el aumento de omicron a fines del año pasado.

“Queremos que llame al consultorio de su médico y se asegure de que tengan una opinión aquí porque, por supuesto, existen otras cosas como la gripe que pueden imitar los síntomas o tener síntomas similares. Pero si tiene síntomas y ellos es un poco leve y persistente y usa la prueba [en casa] y es negativa, queremos que tome las precauciones y luego vuelva a realizar la prueba en tres a cinco días. Y es por eso que la mayoría de estos kits en realidad vienen con dos pruebas”.

¿Cuál es el período de incubación de COVID y cuánto tiempo es contagioso?

“Una persona con COVID-19 se considera infecciosa a partir de dos días antes de que desarrolle síntomas, o dos días antes de la fecha de su prueba positiva si no tiene síntomas”, según los CDC.

Independientemente de los síntomas, se recomienda a quienes dan positivo que tomen precauciones específicas durante al menos 10 días.

“Digamos que alguien es diagnosticado con COVID y está en un entorno durante un tiempo en el que podría ser infeccioso, sabemos que con COVID, durante los primeros cinco días debe estar aislado porque definitivamente puede estar propagando COVID en ese momento”, dijo la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, durante un Facebook Live el mes pasado. “Y luego debes estar fuera en el día seis-10 con esa máscara”.

¿A qué síntomas debe prestar atención?

Según los CDC, los siguientes son síntomas de una infección por COVID:

Fiebre o escalofríos

Tos

Falta de aire o dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Nueva pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

No está claro si ciertos síntomas están asociados con infecciones BA.2.12.1. Sin embargo, cuando se trata de BA.2, algunos síntomas parecen reflejar en gran medida una pequeña cantidad de síntomas comúnmente informados en las infecciones de omicron, que incluyen tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

Para algunas personas, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en un par de semanas. Para otros, puede no causar ningún síntoma. El virus puede provocar enfermedades más graves, como neumonía y muerte, para algunas personas.

Cuando se trata de aquellos que han sido vacunados y reforzados, los síntomas parecidos a los del resfriado experimentados después de una infección por omicron son en su mayoría los mismos, independientemente de la subvariante.

¿Qué sucede si da positivo en una prueba de COVID en el hogar?

A aquellos que dan positivo en una prueba casera se les pide que sigan las últimas pautas de los CDC y comuniquen los resultados a su proveedor de atención médica.

Sin embargo, Arwady ha dicho que es probable que ese proceso no ocurra para todas las pruebas.

"Todos esos aspectos negativos, de manera realista, no se informan", dijo Arwady. "No estamos contando, ya sabes, es una ficción que alguna vez hayamos contado todas las pruebas de COVID".

