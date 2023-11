Cuándo ponen el árbol de Navidad del Rockefeller Center: lo que debes saber

NUEVA YORK -- Una de las temporadas del año más esperadas por los neoyorquinos y turistas en la Ciudad de Nueva York es la época de fiestas debido a la magia de la Navidad, y no cabe duda que uno de las experiencias favoritas es la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center, uno de los más famosos del mundo.

El árbol de este 2023 provendrá de Vestal, Nueva York, anunció a comienzos del mes el gigante inmobiliario Tishman Speyer. Este evento, que ahora hace parte de la tradición anual de NBC 4, es un abeto noruego de 80 años que mide 80 pies de altura y 43 pies de ancho, según el Rockefeller Center. El árbol de 12 toneladas llegará este sábado a la ciudad antes de la iluminación.

A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo llegará el árbol de Navidad al Rockefeller Center?

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2023 será cortado en Vestal el jueves 9 de noviembre, antes de viajar aproximadamente 200 millas hasta Manhattan. Llegará a la plaza el sábado 11 de noviembre y será izado en su lugar.

Se espera que la llegada del árbol sea un espectáculo como siempre, y habrá actividades divertidas para toda la familia para que los amantes de las fiestas disfruten en la Plaza Sur de 10 a. m. a 1 p. m., según los organizadores. El Rock and Roll Playhouse presentará clásicos navideños para niños y también habrá cuentos con la librería independiente McNally Jackson.

Los más pequeños también tendrán la oportunidad de escribirle cartas a Papá Noel, decorar sus propios adornos e incluso pintarse la cara.

Las festividades son gratuitas para el público, pero aquellos que confirmen su asistencia con anticipación recibirán un obsequio al momento del check-in. Haz clic aquí para más detalles.

¿Cómo se decorará el árbol?

Después de llegar a Center Plaza, más de 50,000 LED multicolores se colocarán a lo largo de aproximadamente 5 millas de alambre para adornar el árbol de 2023. Luego será coronado con una estrella Swarovski de 9 pies y 900 libras cubierta con 3 millones de cristales.

¿Cuándo es el evento de iluminación del árbol?

El espectáculo de iluminación del árbol comenzará a las 7 p.m. ET el miércoles 29 de noviembre. Podrá ver "Christmas in Rockefeller Center" por nuestra cadena hermana NBC en una transmisión en vivo por televisión, en Peacock y dondequiera que transmita NBC 4 New York.

El árbol se encenderá todos los días de 5 a. m. a 12 a. m. hasta el 13 de enero a las 10:00 p. m. El día de Navidad, el Árbol se enciende durante 24 horas y en Nochevieja se enciende de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

El programa de este año será presentado por Kelly Clarkson quien es ganadora de Emmy y Grammy, y quien también se presentará. ¡Se presentó por primera vez en el especial hace 20 años!

Aquí hay una breve historia de la iluminación del árbol

1931 : Los trabajadores de la construcción del Rockefeller Center colocaron un árbol de Navidad, el primer árbol de Navidad del Rockefeller Center.

: Los trabajadores de la construcción del Rockefeller Center colocaron un árbol de Navidad, el primer árbol de Navidad del Rockefeller Center. 1933: Primera ceremonia formal de iluminación del árbol del Rockefeller Center. El árbol estaba adornado con 700 luces frente al edificio RCA de ocho meses de antigüedad.

Primera ceremonia formal de iluminación del árbol del Rockefeller Center. El árbol estaba adornado con 700 luces frente al edificio RCA de ocho meses de antigüedad. 1936 : Se erigieron dos árboles, cada uno de 70 pies (21.3 m) de altura. Por primera vez, la Ceremonia de Iluminación incluyó un espectáculo de patinaje en el recién inaugurado estanque de patinaje sobre hielo al aire libre Rockefeller Plaza.

: Se erigieron dos árboles, cada uno de 70 pies (21.3 m) de altura. Por primera vez, la Ceremonia de Iluminación incluyó un espectáculo de patinaje en el recién inaugurado estanque de patinaje sobre hielo al aire libre Rockefeller Plaza. 1942 : Se colocaron tres árboles en Rockefeller Plaza, uno decorado en rojo, otro en blanco y otro en azul para mostrar apoyo a nuestras tropas que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial.

: Se colocaron tres árboles en Rockefeller Plaza, uno decorado en rojo, otro en blanco y otro en azul para mostrar apoyo a nuestras tropas que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. 1949 : El árbol fue pintado de plata, para que pareciera nieve.

: El árbol fue pintado de plata, para que pareciera nieve. 1951 : El árbol de Navidad del Rockefeller Center se encendió por primera vez en la televisión nacional en el Kate Smith Show.

: El árbol de Navidad del Rockefeller Center se encendió por primera vez en la televisión nacional en el Kate Smith Show. 1966 : Se erigió el primer árbol fuera de Estados Unidos. Fue entregado por Canadá, en honor al Centenario de su Confederación. Esta es la distancia más larga que ha recorrido un árbol hasta el Rockefeller Center.

: Se erigió el primer árbol fuera de Estados Unidos. Fue entregado por Canadá, en honor al Centenario de su Confederación. Esta es la distancia más larga que ha recorrido un árbol hasta el Rockefeller Center. 1980 : Para la iluminación del árbol número 50, una pícea de Noruega de 21,3 m (70 pies) de altura vino de los terrenos del Seminario de la Inmaculada Concepción de Mahwah, Nueva Jersey. Bob Hope participó en la iluminación.

: Para la iluminación del árbol número 50, una pícea de Noruega de 21,3 m (70 pies) de altura vino de los terrenos del Seminario de la Inmaculada Concepción de Mahwah, Nueva Jersey. Bob Hope participó en la iluminación. 1999 : El árbol más grande en la historia del Rockefeller Center, de 100 pies de altura, vino de Killingworth, Connecticut.

: El árbol más grande en la historia del Rockefeller Center, de 100 pies de altura, vino de Killingworth, Connecticut. 2004 : La estrella diseñada por Swarovski se convirtió en la estrella más grande que jamás haya adornado el árbol.

: La estrella diseñada por Swarovski se convirtió en la estrella más grande que jamás haya adornado el árbol. 2007 : El árbol se iluminó por primera vez con LED de bajo consumo. Consumen una fracción de la energía que tradicionalmente necesitaba el árbol, lo que reduce el consumo de energía de 3510 kwH a 1297 kWH por día, ahorrando tanta energía como la que usaría una familia en un mes en una casa de 2000 pies cuadrados. Cientos de paneles solares encima de uno de los edificios del Rockefeller Center ayudan a alimentar los nuevos LED.

: El árbol se iluminó por primera vez con LED de bajo consumo. Consumen una fracción de la energía que tradicionalmente necesitaba el árbol, lo que reduce el consumo de energía de 3510 kwH a 1297 kWH por día, ahorrando tanta energía como la que usaría una familia en un mes en una casa de 2000 pies cuadrados. Cientos de paneles solares encima de uno de los edificios del Rockefeller Center ayudan a alimentar los nuevos LED. 2021: Por primera vez, el árbol de Navidad del Rockefeller Center proviene de Maryland.

¿Qué pasa con el árbol del Rockefeller Center después de las fiestas?

El árbol se convertirá en madera para Hábitat para la Humanidad.

Divulgación: NBCUniversal es inquilino a largo plazo de 30 Rockefeller Center.