CNBC: Vivía con cupones de alimentos, ahora trabaja 5 horas a la semana y gana $160,000 al mes

Al crecer, me encantaba la música y tenía la vista puesta en convertirme en músico a tiempo completo. Seguí mi sueño de una manera práctica: trabajar de 9 a 5 en una empresa como ingeniero de audio mientras desarrollaba un negocio como productor musical independiente para artistas independientes.

Pero en 2009, a los 26 años, perdí mi trabajo y decidí tomar mi negocio de producción a tiempo completo.

Sin embargo, todavía luchábamos para llegar a fin de mes. Yo ganaba entre $800 y $1,000 por mes, mientras que mi esposa ganaba entre $500 y $1,000 por mes como fotógrafa.

Además de nuestros ingresos independientes, vivíamos de nuestros ahorros y cupones de alimentos. También nos convertimos en nuevos padres. Fue entonces cuando las presiones financieras realmente comenzaron a hacer efecto.

Así que más tarde ese año, decidí comenzar un blog de música, The Recording Revolution, en mi desesperación por ganar más dinero. Pensé que tener una presencia en línea me ayudaría a conseguir más clientes de producción.

Me tomó algún tiempo aprender cómo convertirlo en un negocio rentable. Pero avanzando rápidamente hasta 2022, estoy ganando más dinero con mis negocios en línea que nunca como productor.

Solo The Recording Revolution recauda $ 40,000 por mes. También ingreso $120,000 por mes en ventas brutas a través de mi negocio de entrenamiento en línea, que les enseña a los clientes exactamente lo que hice para que The Recording Revolution fuera un éxito.

A los 38 años, he logrado algo increíble: entre mis dos negocios, ahora trabajo solo cinco horas a la semana y puedo pasar el resto de mi tiempo con mi familia.

CÓMO CONVERTÍ MI PASIÓN EN UN NEGOCIO

Comencé Recording Revolution como un blog y un canal de YouTube para compartir lo que sé sobre música y atraer más clientes para mi negocio de producción.

Al principio, publicaba tres blogs en mi sitio web y un video en YouTube por semana. Compartí instrucciones rápidas paso a paso para diferentes técnicas de grabación y edición, junto con reseñas de productos y entrevistas con músicos y productores.

En mi primer año en YouTube, vi que mis vistas diarias pasaban de unas 60 vistas por día a 2000 por día. A medida que crecía mi audiencia, vi la oportunidad de monetizar mi contenido.

Inicialmente, ganaba entre $200 y $1,000 por mes a través de patrocinios de videos e ingresos publicitarios. Para conseguir estos acuerdos, creé un kit de prensa compartiendo el tráfico de mi sitio web y la demografía de los lectores, y lo envié a las marcas que fabricaban productos que le gustarían a mi público. En mi alcance, les ofrecí espacios en mis videos de YouTube o anuncios publicitarios en mi blog.

Pero en 2010, encontré la clave para un negocio más lucrativo: crear y lanzar mis propios productos digitales, como libros electrónicos o cursos en línea, que enseñan a las personas habilidades valiosas que aprendí a lo largo de mi carrera.

CÓMO GANO $160,000 POR MES EN INGRESOS PASIVOS

En abril de 2010, creé y vendí mi primer curso en línea, que enseñaba a los clientes cómo usar el popular software de grabación Pro Tools por $45.

Usé un software de grabación de pantalla llamado Screenflow para capturar la pantalla de mi computadora y mi voz mientras demostraba cómo funcionaba Pro Tools.

Antes de grabar, escribí un esquema básico de qué partes del software quería compartir y en qué orden, luego pasé tres o cuatro horas grabando y editando el contenido.

La gente recomendó comenzar una lista de correo electrónico para comercializar mis cursos. Para atraer suscriptores, ofrecí un libro electrónico gratuito. Tenía alrededor de 500 suscriptores cuando vendí mi primer curso en línea.

Empecé a reducir mi negocio de producción independiente en 2012. Hoy, vendo docenas de cursos en línea y comunidades en línea solo para miembros a través de The Recording Revolution. Los precios van desde $ 67 a $ 397.

Desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019, obtuve $1 millón en ventas. Y en 2021, después de dejar de producir contenido diario, The Recording Revolution recaudó alrededor de $40,000 por mes.

Mi segundo negocio, que enseña a las personas cómo monetizar sus conocimientos y pasiones como lo hice yo, se lanzó en 2018. Durante los últimos seis meses, generé $120,000 por mes en ingresos pasivos de un curso en línea llamado Academia de ingresos automáticos, mi Six -Figure Coaching Community, un programa de entrenamiento empresarial de alto nivel llamado The Epic Mastermind, y comisiones de afiliados de una empresa llamada Kajabi.

En este momento, aproximadamente 2,800 propietarios de negocios están usando mis productos de entrenamiento. El objetivo es ayudarlos a hacer crecer un negocio en línea mientras trabajan menos horas.

Mis mejores consejos para emprendedores aspirantes

Comenzar mi actividad secundaria en línea, luego comprometerme a tiempo completo, cambió mi vida. Mi sueño original de ser músico ha sido reemplazado por lo que estoy haciendo ahora: ayudar a las personas a vivir una vida más lucrativa, flexible y significativa.

Si eres un aspirante a emprendedor, estos son mis tres consejos principales para ayudarte a disparar tus ganancias:

1. Vende tus habilidades para obtener ingresos pasivos.

Cuando ofrece un servicio, hay dos diales principales que puede utilizar para ganar más dinero: obtener más clientes y aumentar sus tarifas. Pero esto puede ser un problema porque solo hay un número limitado de horas en un día para atender clientes, y siempre hay un límite de cuánto puede cobrar en su industria.

El punto de inflexión para mí fue cuando se me ocurrió la idea de convertir mis conocimientos de mezcla y grabación de audio en un curso en línea. La venta de productos digitales proporcionó un flujo de ingresos pasivo y me permitió ganar mucho más dinero en un día, mientras dedicaba menos tiempo, que cuando trabajaba como autónomo.

2. Dale a la gente una muestra gratis de lo que puedes ofrecer.

Una creencia fundamental mía es que los donantes prosperan. Todo mi negocio se basa en ofrecer el mejor contenido educativo gratuito, incluso cuando podría cobrar por ello. Por eso tengo un blog, un canal de YouTube y un podcast.

Parece contradictorio, pero he aquí por qué funciona: cada pieza de contenido rico en valor que publico en el mundo actúa como un imán para atraer a las personas, a través del poder de una búsqueda en Google o YouTube. Es una forma de que la gente me descubra y genere confianza.

Luego, cuando vendo un producto premium, están listos y dispuestos a pagar por él.

3. Construir sistemas automáticos.

Trabajar solo cinco horas a la semana me ayuda a evitar el agotamiento y me permite pasar más tiempo con mi familia. Esto no sería posible sin contar con sistemas automáticos.

Por ejemplo, casi todas mis comunicaciones de marketing y seguimiento con los clientes se realizan a través de correos electrónicos automáticos.

Cuando las personas encuentran mi contenido, tienen la opción de registrarse para recibir más contenido exclusivo por correo electrónico. Una vez que estamos en contacto, tengo docenas de correos electrónicos preescritos que se envían automáticamente. Estos correos electrónicos ofrecen información comercial, consejos y técnicas, pero también comparten de cuáles de mis productos se beneficiarán más.

Centrarse en el correo electrónico significa que no paso horas en las redes sociales solicitando personas en sus DM. Dejo que la automatización del contenido y del correo electrónico haga el trabajo pesado por mí.

Graham Cochrane es fundador de The Recording Revolution, autor de ”How to Get Paid for What You Know” y asesor empresarial de más de 2800 clientes en todo el mundo. Síguelo en Instagram y Twitter.

