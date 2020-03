Escenario caótico: la caída del peso mexicano roza niveles históricos

MÉXICO - Ante la crisis global del coronavirus y la caída del precio del petróleo, el dólar interbancario cerró este lunes en 21.18 pesos mexicanos, una caída que roza los niveles históricos de enero del 2017 cuando se alcanzó el máximo de 21.93 unidades por billetes verde, según datos del Banco de México.

Al describir el fenómeno como "un escenario caótico", Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, señaló este lunes en entrevista que el tipo de cambio llegó (a lo largo de la jornada) a depreciarse hasta 10.07%, algo no visto desde octubre de 2008, al inicio de la última crisis financiera.

Finalmente, el dólar estadounidense cerró este lunes con una apreciación del 5.3% frente al peso mexicano si se compara con la jornada anterior, cuando la cotización se situó en 20.11 unidades.

"No hay manera de calcular hacia dónde pueda llegar el tipo de cambio porque no hay niveles técnicos, no hay tampoco una herramienta de análisis fundamental que nos diga hacia dónde iría, dado que es un terreno desconocido", manifestó la analista.

Aunque la especialista matizó que no es una situación exclusiva de México, sino de una mayor percepción de riesgo global, destacó que el peso mexicano es la moneda más líquida de Latinoamérica, por lo que es "muy sensible" a lo que ocurra en el exterior.

En este sentido, Siller vislumbró un posible escenario similar al de otras depreciaciones aceleradas, como la de finales de 2008, cuando la moneda mexicana cayó 40% en un corto periodo de tiempo, lo que podría empujar el dólar estadounidense hasta un nivel de 25 pesos.

Esta situación no sucedía desde el 1 de diciembre de 2008, en plena crisis financiera.

"Creemos que el mercado financiero va a seguir cotizando con muy alta volatilidad y que el tipo de cambio puede seguir dando bandazos, es decir, bajar a 21 y volver a subir 22. Por lo pronto creemos que se pudiera detener en los 22.50, pero repito, es terreno desconocido por tratarse de niveles máximos históricos", advirtió.

La analista también alertó de los riesgos de la "guerra de los precios del petróleo" entre Rusia y Arabia Saudita, lo que ha motivado una caída de precio del crudo de casi 40% en los últimos 18 días.

Mientras la mezcla de petróleo mexicano ronda ahora los $30, Siller señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) solo tomó coberturas por 230,000 barriles diarios a $49 cada uno, lo que representa apenas el 21% de la producción total de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Todo esto puede tener una afectación sobre la economía real de México, dado que depreciaciones aceleradas del peso y volatilidad se traducen en incertidumbre, y seguramente serán aplazados proyectos de inversión y también algunas decisiones de consumo", argumentó.

Aun así, el presidenteAndrés Manuel López Obrador aseveró en su conferencia de prensa de este lunes que espera "normalidad" y "tranquilidad".

"Estamos viendo esta situación que se da básicamente por la caída en el precio del petróleo. Entonces, esperamos que se normalice la situación en las bolsas, en los mercados en general", afirmó.

Sin embargo, Siller expresó que México es vulnerable por la situación financiera de Pemex y los ingresos públicos que dependen del petróleo, a lo que el gobierno podría responder con el subejercicio de los recursos.

También manifestó que la emergencia del coronavirus en Estados Unidos, que ha registrado al menos 22 muertos por COVID-19, podría afectar la economía mexicana, que envía más del 80% de sus exportaciones a ese país.

"Si llega a esparcirse más el coronavirus por Estados Unidos o por México, es probable que Estados Unidos quiera aplicar medidas sanitarias, de alguna manera entorpeciendo el cruce fronterizo de mercancías, y con esto puedan disminuir las exportaciones", expuso.