Estudio de UCLA: trabajadoras domésticas de California enfrentan múltiples riesgos en el trabajo

Más de la mitad de todas las niñeras, limpiadoras domésticas y trabajadores de atención domiciliaria que respondieron a un estudio de UCLA sobre trabajadoras domésticas senalan que experimentaron la presión de un empleador para trabajar en condiciones peligrosas, informaron investigadores el lunes.

El informe, “Trabajo oculto, dolor oculto: experiencias de lesiones de trabajadoras domésticas en California”, ofrece una idea de la necesidad de que las trabajadoras domésticas sean incluidas en las Protecciones de Seguridad y Salud Ocupacional de California (Cal/OSHA), de acuerdo con el Programa de Seguridad y Salud Laboral de UCLA, que trabajó en el estudio en colaboración con la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (NWDA) y la Coalición de Trabajadoras Domésticas de California.

Una abrumadora mayoría de los encuestados (85%) describió lesiones en el lugar de trabajo que resultaron en dolor crónico de espalda, hombro, brazo o pierna. Más de la mitad de los encuestados dijeron que continuaron trabajando, a pesar de su dolor crónico, por necesidad financiera y por miedo a perder su trabajo.

Según los partidarios, las protecciones en el lugar de trabajo deberían extenderse a las trabajadoras domésticas residenciales, lo que podría lograrse mediante la aprobación de la Ley del Senado 1257, la Ley de Salud y Seguridad para Todos los Trabajadores. La Coalición de Trabajadores ha presionado para que los empleados domésticos sean incluidos en Cal / OSHA, especialmente ahora que corren un mayor riesgo de exposición al COVID-19.

El Senado del Estado aprobó la SB 1257 en junio y se espera que se presente ante el Comité Laboral de la Asamblea del Estado el miércoles.

“La mayoría de las trabajadoras domésticas en California son mujeres migrantes cuyo estatus migratorio las deja vulnerables para ser aprovechadas en su lugar de trabajo '', dijo Veronica Ponce de Leon, educadora de salud y seguridad de UCLA-LOSH.

“Debido a que estos trabajadores son vulnerables de muchas maneras y son tan esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, y aún más ahora durante la pandemia de COVID-19, nos corresponde tomar medidas para proteger su salud y seguridad en el trabajo”.

Ya existen normas de seguridad y salud en el trabajo para proteger a las amas de casa, conserjes, trabajadores de hospitales, centros de atención a largo plazo y otros entornos de atención médica, pero no cubren a los trabajadores domésticos residenciales, que comparten muchas de las mismas responsabilidades y, en consecuencia, lesiones. perfiles, dijo Ponce de León.

La SB 1257 eliminaría la exclusión de los trabajadores domésticos de las protecciones de Cal / OSHA, permitiendo que la agencia brinde orientación a los empleadores sobre cómo proteger la salud y la seguridad de sus empleados domésticos y que sea ilegal que los empleadores tomen represalias contra los trabajadores por defender su salud y seguridad en el trabajo, según NDWA.

“Creo que incluir a las trabajadoras domésticas en la protección de la salud y la seguridad en el trabajo es urgente no solo por lo que estamos viendo durante esta pandemia, sino también durante los momentos más normales”, dijo Emily Uy, trabajadora de atención domiciliaria y líder miembro de Los Centro de trabajadores Pilipino con sede en Los Ángeles.

“Tuve que pagar casi $ 7,000 de mi bolsillo por un quiropráctico para tratar mi espalda después de que me lastimé gravemente al levantar a un cliente con ELA que estaba perdiendo el control muscular y no podía moverse por su cuenta'', dijo. “Y perdí más de dos semanas de trabajo, pero no me pagaron días de enfermedad. Así que esa única lesión prevenible realmente me lastimó económicamente”.