Ex esposo de estrella de ‘reality show’ enfrenta cargos; supuestos vínculos con mafioso El ex marido de la estrella del reality show "Real Housewives of New Jersey", Dina Manzo, y un supuesto mafioso, fueron acusados ​​el martes por fiscales federales de conspirar para asaltar al entonces novio de Manzo en un incidente en 2015.