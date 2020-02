Famosos se unen a Desocupar los albergues

Mañana es el gran día. Acompáñennos para juntos #DesocuparLosAlbergues. Para la lista de refugios locales visita telemundo51.com/desocuparlosalbergues @anapolotv @telemundo @Telemundo51 @nbc6 #ClearTheShelters #AdoptaNoCompres #CasoCerrado

A video posted by Telemundo51 (@telemundo51) on Jul 22, 2016 at 7:05pm PDT