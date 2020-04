Hombre de NJ recibe cargos por organizar un concierto con más de 30 adultos

NUEVA JERSEY - La policía en Nueva Jersey trata de identificar a por lo menos 30 adultos que asistieron a un concierto con canciones de la banda de rock británica Pink Floyd, en el patio delantero de una casa, y violaron las reglas de distanciamiento social en medio del brote de coronavirus.

El propietario de la vivienda, John Maldjian, fue acusado con cargos por imprudencia temeraria, conducta desordenada y dos cargos separados relacionados con la violación de las órdenes de emergencia. Esto después que presuntamente organizó el sábado un concierto afuera de su casa en Blackpoint Road, en la ciudad de Rumson, según la policía y la Oficina del Fiscal General del estado.

El acusado de 54 años y otra persona transmitieron el concierto con los mejores éxitos de Pink Floyd y tocando guitarras acústicas a través de Facebook Live, según las autoridades.

La mayoría de los invitados estaban entre sus 40 y 50 años, dijo la Policía. Algunos de ellos se sentaron en sillas en el jardín y disfrutaron de bebidas alcohólicas a una distancia de menos de 6 pies.

Los oficiales dicen que interrumpieron el espectáculo mientras los guitarristas tocaban la canción "Wish You Were Here", pero estos continuaron con la música.

Maldjian finalmente dejó de tocar y le dijo a su audiencia de Facebook Live que la actuación terminó después de que un oficial se le acercó directamente, según los fiscales, y la multitud no estaba muy contenta de que los policías interrumpieron su fiesta.

"Cuando les informamos a todos que debían irse, de acuerdo con las órdenes ejecutivas del Gobernador Murphy con respecto a estas fiestas, nos insultaron y describieron como ’Alemania nazi' ", dijo la policía de Rumson en Facebook.

Los cargos para los invitados al concierto están pendientes.

"¡Al Departamento de Policía de Rumson no le gusta arruinar la diversión de nadie! Sin embargo, TODOS tenemos la responsabilidad de tomar esta pandemia EN SERIO y cumplir con el requisito de distanciamiento social", continuó la policía.

Otras personas en el Estado Jardín fueron acusadas por violar las pautas de distanciamiento social, dijeron los fiscales.

Aquellos que violen la orden de emergencia de distanciamiento social del gobernador Phil Murphy podrían enfrentar hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta $ 1,000.