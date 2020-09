Hombre desata su ira en tienda de NJ tras negarse a usar mascarilla

NUEVA JERSEY - El tema del distanciamiento físico y el uso de mascarillas sigue siento un reto para algunos cuando se trata de ir de compras o simplemente estar en un ambiente compartido.

Este fue el caso de unas personas en el interior de Dollar Tree en Cherry Hill, Nueva Jersey el pasado domingo.

Al parecer un individuo, quien no portaba un cubrebocas, se molestó cuando se le alejaron e incluso le pidieron que utilizara uno. Según los testigos, el sujeto parecía estar disgustado.

“Llamen al gobernador, llamen a la policía porque no estoy utilizando mascarilla”, exclamó el individuo en un video captado por uno de los clientes del establecimiento. “No tengo el virus”, agregó a gritos.

Las imágenes del testigo duran aproximadamente 60 segundos y no muestran qué ocurrió previo al altercado. Un trabajador de la tienda le dijo en un momento dado de la grabación al sujeto molesto que no estaba portando una mascarilla, pero no está claro si es que la tenía, pero no la estaba usando correctamente.

“Muchas personas se alejaron y el sujeto comenzó a preguntar por qué lo hacían”, relató Saun Honold, uno de los clientes. “Se mostró agresivo con sus gesticulaciones, muy nervioso”.

Dollar Tree no ofreció declaraciones ante el altercado. “Fue preocupante ver a ese hombre tan alterado”, agregó Honold.