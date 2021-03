Hallazgo espantoso: hombre muere a puñaladas en su propia casa

LOS ÁNGELES, California - Un hombre fue asesinado a puñaladas en su propio patio el lunes por la tarde y el presunto culpable del crimen fue encontrado muerto por heridas autoinfligidas.

Aun hay una gran presencia policial en Beverly Grove en la cuadra 6600 de Maryland Avenue donde ocurrió el crimen.

La policía inicialmente estaba respondiendo a una llamada de allanamiento, pero rápidamente se convirtió en un descubrimiento espantoso: un hombre de unos 30 años fue encontrado apuñalado hasta la muerte.

La policía localizó al sospechoso a unas casas de distancia, donde aparentemente había saltado algunas vallas y se escondía en lo que parecía una casa de huéspedes.

Los oficiales usaron gases lacrimógenos y otros dispositivos para intentar que el hombre saliera, pero luego fue encontrado muerto por aparentes heridas autoinfligidas.

Los vecinos de esta área dijeron que hay un gran campamento para personas sin hogar cerca y que han estado lidiando con problemas durante los últimos meses.

“Cuando entraron a la desafortunada casa del hombre asesinado, él dijo que se fueran de aquí, y luego lo apuñaló”, dijo Diane Franco, una vecina.

Los vecinos dijeron que escuchar que esto sucedió en su calle es aterrador para ellos.

Un hombre fue encontrado apuñalado el jueves en un estacionamiento cercano al zoológico de Los Ángeles en el Parque Griffith, según la policía.

“Realmente es una locura que esto haya sucedido a tres casas de mí y solo he estado todo el día pensando en cómo tres casas más abajo… ese podría haber sido yo. Nuestra ciudad está rota y necesita ser curada. Necesitamos enfocarnos en ayudar a la gente”, dijo Cameron Cooper, otro vecino.

La policía no ha confirmado que el sospechoso sea un transeúnte, pero dicen que están explorando todas las posibilidades sobre lo que provocó el apuñalamiento mortal. También continuarán entrevistando a los vecinos.

Los investigadores dicen que en este momento no están buscando a nadie más involucrado en este homicidio.

Toda el área de Maryland Avenue cerca de San Vicente y Wilshire estará cerrada por varias horas más.

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English. More from NBCLA: