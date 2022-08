En video: un hombre pistola en mano y otro herido; investigan aparente caso de ira al volante

MIAMI - Un hombre se encuentra detenido y otro con una herida de bala, tras un aparente episodio de ira en la carretera, en un sector de Hialeah, en el condado Miami-Dade.

Quedó grabado en video la escena del tiroteo en el este de Hialeah: un hombre pistola en mano y otro en el pavimento, en medio de la calle, herido de bala.

La policía de Hialeah dijo que acudió a la avenida East 6 y Hialeah Drive, en referencia a un hombre con una herida de bala.

Al parecer, en un incidente de ira en la carretera, un hombre en un carro blanco enfrentó a otro en un carro rojo, hasta que uno de ellos sacó un arma y disparó.

La policía se llevó a un hombre esposado de la escena, mientras una mujer lloraba desesperada a un lado de la calle.

La policía de Hialeah confirmó que tiene al pistolero en custodia, pero no reveló cómo se llama ni sus motivos.

"Es un incidente aislado y los oficiales de la policía de Hialeah detuvieron al tirador", informó la policía.

Un testigo contó a Telemundo 51 que habló con su familiar: “La esposa me dijo que venía hablando con él por teléfono, cuando él le dijo, mira este hombre me viene para arriba, y ella no escuchó más, la llamada se cortó”.

Según testigos en la escena, el hombre que disparó se lamentaba, repitiendo que iba camino a la escuela de sus hijas a recogerlas, y en segundos la vida le cambió de esta forma. Un hombre baleado en el suelo, el carro blanco en el que viajaba fue remolcado y el jeep rojo del detenido confiscado por la policía, que por horas revisó minuciosamente la escena guardando evidencias.