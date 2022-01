“Inexplicable”: familia llora asesinato de madre puertorriqueña a sangre fría

Con velas en mano y sin consuelo, la familia de Keishla Arroyo-Rodríguez se reunió en Norristown para rendirle homenaje y pedir que se haga justicia por su asesinato.

Y es que la madre de 28 años habría sido asesinada el pasado 10 de enero, cuando la policía de Norristown recibió una llamada al 911 luego de que su cuerpo fue hallado sin vida y con un tiro en la cabeza en el baño de su casa.

"Me siento horrible, es una experiencia que no le deseo a nadie", explicó Jomar Resto, el ex esposo de Arroyo en la vigilia.

Resto recalcó que él acudió a la casa de Arroyo tras recibir una llamada de una de las hijas de 7 años, diciéndole que el ex novio de su mamá la había lastimado.

"Yo parí un hijo, yo no parí a un asesino", dijo sumamente angustiada.

Al llegar a la residencia, Resto añadió que encontró a los tres menores de 3, 5 y 7 años encerrados y al derribar la puerta del baño encontró a Keishla sin vida.

Tras lo sucedido, la policía presentó cargos de asesinato contra Elvyn Almodovar Rodríguez, de 32 años, quien se entregó a las autoridades la tarde del martes.

La familia de la madre le contó a TELEMUNDO62 que Keishla se había separado de Elvyn el 23 de diciembre. Además, alegan que Almodovar la había golpeado anteriormente.

"Ya habían surgido anteriormente casos de violencia", indicó Resto. "Le decía que tomara el control de la situación haciendo una denuncia o tomando pero por temor nunca lo hizo”, añadió.

Almodovar Rodríguez ahora enfrenta varios cargos relacionados con robo, asesinato y poner en peligro el bienestar de menores. Permanecerá preso previo a su primera audiencia.