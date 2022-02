Juegos Olímpicos de Invierno: horarios, dónde verlos y todo lo que necesitas saber

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 comienzan oficialmente con la Ceremonia de Inauguración este viernes 4 de febrero y se prolongan hasta el domingo 20 de febrero en China. Sin embargo, la competición comenzó con las primeras rondas de curling el 2 de febrero.

Se espera que casi 3,000 atletas de unos 95 países compitan en los Juegos de 2022, que contarán con un total de 109 eventos de medallas en 15 deportes.

NBC, cadena hermana de Telemundo, transmitirá los Juegos Olímpicos. Telemundo y NBC son parte de la compañía matriz NBCUniversal.

NUEVOS DEPORTES OLÍMPICOS PARA 2022

Se han incorporado al programa las siguientes siete nuevas competiciones olímpicas: monobob femenino, big air masculino y femenino (esquí de estilo libre), snowboard cross por equipos múltiples, Aerials por equipos múltiples, Relay de pista corta y Salto de esquí por equipos múltiples.

CÓMO VER LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN EN NBC Y PEACOCK

La ceremonia de inauguración tendrá lugar el viernes 4 de febrero y podrá verse en vivo por NBC y la app de Peacock. La cobertura comienza a las 6:30 a.m. ET. Lea a continuación el programa completo:

6:30 a.m.: La primera presentación en vivo de una Ceremonia de Inauguración de los Juegos de Invierno por parte de NBCU.

La primera presentación en vivo de una Ceremonia de Inauguración de los Juegos de Invierno por parte de NBCU. 9 a.m. - 11 a.m.: Una edición especial del programa TODAY con las reacciones a la Ceremonia de Inauguración y entrevistas a los atletas.

Una edición especial del programa TODAY con las reacciones a la Ceremonia de Inauguración y entrevistas a los atletas. 12 p.m - 3 p.m.: NBCU repasará los momentos más destacados de la Ceremonia de Inauguración y analizará las principales noticias de los Juegos Olímpicos de Beijing en su primer programa de día.

NBCU repasará los momentos más destacados de la Ceremonia de Inauguración y analizará las principales noticias de los Juegos Olímpicos de Beijing en su primer programa de día. 8 p.m. - 11 p.m.: Una presentación ampliada de la Ceremonia de Inauguración con un enfoque especial en los atletas de Estados Unidos, además de las actuaciones tradicionales, la pompa y el Desfile de las Naciones.

¿A QUÉ HORA COMIENZA LA COBERTURA CADA NOCHE EN NBC?

Por segunda vez consecutiva, y tercera en total, NBC emitirá su programa olímpico en horario estelar n todas las zonas horarias.

Lunes a viernes: 8 p.m. ET

Domingo: 7 p.m. ET

¿CÓMO VER LAS OLIMPIADAS EN PEACOCK?

Peacock ofrecerá la cobertura en directo de todas las competiciones de los Juegos de Invierno de Beijing. Los espectadores también podrán disfrutar de las ceremonias de inauguración y cierre, del programa nocturno en horario estelar de NBC, de las repeticiones completas de todas las competiciones disponibles inmediatamente después de su finalización, de la programación diaria exclusiva en estudio, de las ceremonias de entrega de medallas, de extensos clips de momentos destacados y de mucho más.

¿QUÉ CONTENIDOS OLÍMPICOS ADICIONALES PUEDO VER EN PEACOCK?

A partir del 5 de febrero, Peacock ofrecerá cuatro programas exclusivos con lo más destacado, entrevistas y análisis de expertos, exclusivamente a través del canal Olympic Spotlight:

The Olympics Show (8 a.m. - 10 a.m. ET) es un programa de estudio en directo que destacará los momentos más importantes, con entrevistas a los atletas y un avance de los próximos eventos.

Olympic Ice (10 a.m. - 11 a.m. ET) será un programa esencial para los fanáticos del patinaje sobre hielo, con un análisis en profundidad de uno de los eventos más populares de los Juegos de Invierno, incluyendo lo más destacado de la competición, entrevistas con los atletas del equipo de EEUU, informes de los entrenamientos y análisis de las puntos.

Winter Gold (11 a.m. - 12 p.m. ET) ofrecerá una visión completa de las actuaciones más interesantes del día para que los fanáticos no se pierdan ni un minuto de acción.

Top Highlights (8 p.m. - 8 a.m. ET) ofrecerá a los fanáticos aún más momentos memorables y destacados a lo largo del día.

COBERTURA DE LAS OLIMPIADAS ANTES Y DESPUÉS DEL SUPER BOWL

El Super Bowl LVI será el domingo 13 de febrero en el estadio SoFi de Los Ángeles. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 precederán y seguirán la cobertura de NBC Sports en NBC y Peacock.

La programación desde Beijing comenzará a las 8 a.m. ET y continuará hasta que la cobertura previa al juego del Super Bowl comience a las 12 p.m. ET. Después de la cobertura del partido, se reanudan los Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo el patinaje artístico y el bobsled en directo, entre otros deportes.

