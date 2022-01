Lebron James será capitán en el Juego de las Estrellas de la NBA

LeBron James se perdió el partido de las estrellas como novato en el 2004.

Los fans que eligieron al jugador lo votaron como el cuarto base de la Conferencia del Este - sí, base - por detrás de Allen Iverson, Tracy McGrady y Jason Kidd. Los entrenadores del Este eligieron a Kidd, Baron Davis, Paul Pierce y Michael Redd como bases de reserva. Preguntado por la posibilidad de ir como sustituto de una lesión (que nunca fue necesaria), LeBron lo desaprobó.

"No formé parte de los que eligieron al principio, así que ni siquiera me gustaría formar parte del equipo si alguien no fuera", dijo LeBron. "Soy hijo único y nunca quiero que me elijan en segundo lugar. No soy el segundo".

Desde entonces, LeBron ha sido elegido con frecuencia como el primero.

Los fans le han elegido para iniciar en el partido de las estrellas los otros 18 años de su carrera, la mitad de las veces, incluyendo este año, con más votos que nadie. LeBron empata a Michael Jordan en el mayor número de años liderando la votación del juego de las estrellas en la NBA, nueve.

Eso es más del doble de veces que cualquier otro. Kobe Bryant, Vince Carter y Julius Erving lideraron cada uno la liga en la votación de los fans en cuatro ocasiones.

LeBron ha liderado la NBA en las votaciones del juego de las estrellas durante seis temporadas consecutivas, una tendencia que cubre los cinco años del sorteo del juego. El otro capitán es de nuevo forward de los Nets Kevin Durant, que lideró el Este en los votos de los aficionados pero que se perderá el partido de las estrellas por lesión por segundo año consecutivo. (La lesión de LeBron parece menos grave).

¿QUIÉNES SON LOS TITULARES PARA EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS DE LA NBA 2022?

Conferencia del Este:

Conferencia del Oeste:

Las selecciones para el juego de las estrellas, no los titulares, se recuerdan. Lo que pone el microscopio en Wiggins. Es el único abridor que podría no haber llegado al partido como reserva.

En el momento en que los Warriors lo adquirieron de los Timberwolves hace dos años, el exnúmero 1 y Novato del Año en un contacto máximo fue considerado una gran decepción. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, dijo que Wiggins podría prosperar con los Warriors porque "no le pedimos que sea una estrella".

Bueno, Wiggins se convirtió en una estrella de todos modos en Golden State manejando sus obligaciones en un papel más pequeño y eligiendo el año correcto para brillar.

La carrera por el frontcourt de la Conferencia Oeste estaba muy abierta con Kawhi Leonard y Paul George lesionados. Wiggins terminó tercero en la posición en la votación de los fans, que cuenta el doble de las otras categorías. Tanto los medios como los jugadores situaron al delantero de los Warriors Draymond Green y al centro de los Jazz Rudy Gobert por delante de Wiggins. Los medios también tenían por delante al centro de los Timberwolves Karl-Anthony Towns.

Con Wiggins en el equipo, todos los que estaban seriamente en la carrera por comenzar probablemente llegarán al partido de las estrellas de todos modos.

El base de los Bulls, Zach LaVine, y el de los Nets, James Harden, probablemente serán nombrados reservas por los entrenadores de la Conferencia Este. Lo mismo sucederá con el base de los Mavericks Luka Doncic, el delantero de los Warriors Draymond Green, el centro de los Timberwolves Karl-Anthony Towns y el centro de los Jazz Rudy Gobert por los entrenadores de la Conferencia Oeste.

Los bases de los Suns Chris Paul y Devin Booker y el base de los Jazz Donovan Mitchell también se acercan al estatus de reserva.

Eso llenaría la lista del Oeste incluso antes de llegar a aspirantes como el base de los Spurs Dejounte Murray, el delantero de los Thunder Shai Gilgeous-Alexander, el gran jugador de los Lakers Anthony Davis, el delantero de los Pelicans Brandon Ingram, el centro de los Suns Deandre Ayton, el gran jugador de los Mavericks Kristaps Porzingis, el delantero de los Timberwolves Anthony Edwards, el ala de los Grizzlies Desmond Bane y el ala de los Clippers Paul George (que probablemente habría sido elegido si no estuviera lesionado). Algunos de esos jugadores tenían mejores casos que Wiggins.

La lesión de Durant abre la puerta a una reserva extra en el Este, lo que resulta útil, teniendo en cuenta la profundidad de la conferencia en cuanto a selecciones viables.

Más allá de LaVine y Harden, el ala de los Heat Jimmy Butler es el que más se aproxima a un bloqueo como reserva. Pero ese debería haber sido el caso el año pasado, y Butler no fue seleccionado.

¿CUÁLES SON LOS BASES DE LA NBA QUE ESTÁN EN LA RESERVA?

La mayoría de los principales candidatos a reserva del Este son bases: LaVine, Harden, Jrue Holiday de los Bucks, Fred VanVleet de los Raptors, Jaylen Brown de los Celtics, Darius Garland de los Cavaliers y LaMelo Ball de los Hornets. El grupo es tan grande que Bradley Beal, de los Wizards, y Kyle Lowry, de los Heat, apenas se mencionan, aunque podrían ser tenidos en cuenta. A menos que los entrenadores desvirtúen las designaciones de posición de la liga - algo muy posible - o que otras lesiones abran más huecos, sólo cinco de esos bases pueden llegar (y habrían sido sólo cuatro si Durant no se hubiera lesionado).

La barra es más baja en el frontcourt, con tres plazas para Butler, el delantero de los Celtics Jayson Tatum, el center de los Cavaliers Jarrett Allen, el grande de los Pacers Domantas Sabonis, el ala-pívot de los Bucks Khris Middleton, el grande de los Hawks John Collins, el grande de los Heat Bam Adebayo, el delantero de los Hornets Miles Bridges o el centro de los Hawks Clint Capela. A no ser que haya algún base que pueda ser considerado como delantero y ocupe un puesto en el frontcourt.

¿QUIÉNES DEBERÍAN SER RESERVAS EN AMBAS CONFERENCIAS?

Los reservas se anunciarán el próximo jueves 3 de febrero. Luego, el draft del juego de las estrellas, se celebrará el jueves 10 de febrero.

El equipo de LeBron ha ganado los cuatro partidos con listas elegidas por el capitán, volverá a tener el número 1 en el draft como líder de los votos de los fans. El jugador ha dicho que el hecho de que los fans le hayan votado para el partido le ha motivado a competir más duro en la exhibición ( a excepción del año pasado).

LeBron, que sigue siendo fuerte, lideró por primera vez la votación del juego de las estrellas de la NBA en el 2007. Superó por poco a Yao Ming, que estaba justo en la mitad de su carrera en la NBA y ya está en el Salón de la Fama del Baloncesto.

"Es algo con lo que nunca había soñado", dijo LeBron sobre su título en la votación de los fans en aquel momento. "Siempre he querido ser una estrella, pero ser el más votado por encima de tipos como Vince Carter, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade y Allen Iverson, nunca piensas que eso vaya a ocurrir. Tener la oportunidad de ser el más votado es algo increíble".

Todos estos años después, ya no es tan increíble.

Se ha convertido en lo normal.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dan Feldman para NBCSports.com Para más de NBC Sports entra aquí.