Legisladores de California critican a agencia de empleo por pagos lentos

Legisladores de California acusaron al líder del departamento de desempleo del estado de fallarle al público en una audiencia el jueves que mostraba historias de personas que esperaban semanas o meses para recibir sus beneficios después de perder sus empleos debido a la pandemia.

Más de 1.2 millones de reclamos, aproximadamente una quinta parte de todas las solicitudes, no se han pagado, ya sea porque los solicitantes no han tomado las medidas correctas o no son elegibles, dijo Sharon Hilliard, jefe del Departamento de Desarrollo de Empleo. Tomará hasta septiembre procesar alrededor de 239,000 de los que en su mayoría están listos para salir pero atrasados, dijo.

"Es difícil decir esto como alguien que generalmente cree en la capacidad del gobierno para ayudar, pero EDD ha estado fallando a California", dijo el asambleísta demócrata David Chiu. "Nuestros electores están agotando sus ahorros de toda la vida, endeudados en extremo, tienen problemas para pagar el alquiler y poner comida en la mesa".

La pandemia de coronavirus causó que millones de californianos perdieran sus empleos a partir de marzo, y el estado ha pagado $ 55 mil millones, incluidos dólares federales, en 9.3 millones de reclamos, dijo Hilliard. Las aplicaciones se dispararon en más del 3.000% de marzo a mayo en comparación con enero y febrero, según la agencia.

La audiencia se produjo un día después de que el gobernador Gavin Newsom anunciara un nuevo "equipo de ataque" para mejorar el departamento. La agencia ya ha gastado millones en contratos con proveedores externos para mejorar su tecnología y proporcionar más trabajadores de call center. Para octubre, planea adjudicar un contrato para rehacer por completo su sistema de tecnología de la información, según una línea de tiempo que los legisladores dijeron que no fue lo suficientemente rápido.

Chiu acusó a Hilliard de mentirle al público sobre los datos de desempleo, otra legisladora dijo que no tenía fe en Hilliard o la agencia, y los miembros del público llamaron a los servicios estatales "abominables" y sugirieron que se despidiera a Hilliard. Algunos que solicitaron comentarios públicos dicen que todavía no han recibido ningún pago.

Hilliard defendió la agencia maltratada. Ella le dijo a los legisladores que la agencia ha contratado o redirigido a miles de trabajadores y planea traer más. También destacó que las razones comunes por las que los pagos se retrasan se deben a que el estado necesita más información para verificar la identidad del solicitante o realizar una investigación salarial.

“Nos mantenemos enfocados en esas afirmaciones que requieren una acción adicional. Nuestro personal se preocupa profundamente por el sustento de nuestros vecinos y nuestras comunidades, razón por la cual continuamos trabajando las 24 horas en un esfuerzo comprometido para desarrollar nuestras operaciones ”, dijo Hilliard.

Randy Serrano tiene la información.

Un centro de atención telefónica que puede manejar preguntas sobre reclamos específicos tiene solo 100 personas trabajando de 8 a.m. a 12 p.m., dijo. El resto de las llamadas pasan por una línea abierta los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m., que puede manejar llamadas más básicas. Hilliard dijo que toma un promedio de cuatro a seis semanas para que las personas vuelvan a llamar.

La agencia está trabajando para fusionar los centros de llamadas y capacitar a más trabajadores para manejar llamadas complejas para eliminar la necesidad de devoluciones de llamadas, dijo Hilliard. Pero no pudo dar un cronograma de cuándo ocurriría eso a pesar de las repetidas preguntas de la asambleísta demócrata Cottie Petrie-Norris. Otros legisladores dijeron que era inaceptable que tan pocos trabajadores puedan responder preguntas sobre reclamos por teléfono.

"Todos estos plazos parecen totalmente fuera de sintonía con la urgencia del momento en que estamos", dijo Petrie-Norris.

El departamento está experimentando muchos más reclamos que en el apogeo de la Gran Recesión, cuando la mayoría de los reclamos procesados en un solo mes fue de alrededor de 115,000. Durante una sola semana a fines de marzo, el estado procesó más de 1 millón de reclamos, dijo Chas Alamo, analista de políticas de la Oficina de Análisis Legislativo no partidista.

El gobierno federal establece la meta de que el 87% de los nuevos reclamos se paguen en tres semanas; Actualmente, California está pagando el 62% de los reclamos dentro de ese plazo, dijo Alamo. Eso es más bajo que el promedio de 50 estados.

Las cosas podrían complicarse aún más si el Congreso extiende los beneficios federales suplementarios de desempleo, que otorgaron a las personas hasta $ 600 en pagos semanales adicionales pero que solo vencieron. El nuevo programa podría requerir cálculos más complejos para determinar los montos de pago, y preparar el sistema del estado para manejarlo podría llevar de 12 a 20 semanas, dijo Hilliard.

"Creo que el nivel de indignación que están escuchando hoy no sería nada comparado con el nivel de indignación si le dijéramos a la gente de California que tomaría casi medio año procesar su suplemento de seguro de desempleo federal". dijo el asambleísta republicano Jay Obernolte.

El portal del IRS cuenta con una herramienta para reportar la pérdida del cheque. La agencia tributaria retendrá el dinero hasta que sea reclamado.

El equipo de trabajo que Newsom creó tendrá 45 días para producir un informe sobre cómo hacer que la agencia sea más digital y amigable para el consumidor. La agencia también comenzará a comunicarse semanalmente con los solicitantes que necesiten enviar más información o certificar sus reclamos, lo que se debe hacer cada dos semanas.