Aterrador: fuegos artificiales impactan en edificio y provocan incendio en un apartamento

Los fuegos artificiales ilegales lanzados desde un estacionamiento en el centro de Los Ángeles el 4 de julio explotaron en el balcón de un edificio y provocaron un pequeño incendio.

Un video muestra que los fuegos artificiales golpearon el costado del edificio antes de una explosión varios pisos por encima de las calles Hope y 12, donde un grupo había encendido fuegos artificiales ilegales el domingo por la noche.

"Me sorprendió, definitivamente no lo veía venir", dijo Andrew Yi, quien capturó un video desde un balcón cercano.

Yi dijo que el incendio fue extinguido rápidamente. Los bomberos respondieron a un informe de un incendio en el edificio alrededor de las 10:40 p.m., pero ya estaba apagado cuando llegaron.

No se reportaron heridos.

El testigo dijo que las personas que lanzaron los fuegos artificiales corrieron hacia sus autos y se fueron.

“Tan pronto como impactó el edificio, vi que todos se fueron y corrieron hacia sus autos”, dijo Yi.

No se informó de arrestos.

