¿Máscaras para niños? Escuelas confrontan la política de reapertura

Por un lado, los padres dicen: que los niños sean niños. Se oponen a las máscaras y al distanciamiento social en las aulas este otoño, argumentando que ambos podrían perjudicar el bienestar de sus hijos, y quieren que las escuelas vuelvan a abrir a tiempo completo.

Por otro lado, están los padres y los maestros que piden garantías que habrían sido inimaginables antes de la pandemia de coronavirus: escuela a tiempo parcial, coberturas para todos o un plan de estudios completamente en línea.

El apasionado tirón de las guerras ha puesto a los educadores en medio de un debate cada vez más politizado sobre la mejor manera de reabrir las escuelas este otoño, un desafío desalentador a medida que aumentan las infecciones en Estados Unidos.

"No me digas que mi hijo tiene que usar una máscara", dijo Kim Sherman, una madre de tres hijos en la ciudad de Clovis, en el centro de California, que se describe a sí misma como muy conservadora y muy pro-Trump. "No necesito que me dicten para decirme cómo educar mejor a mis hijos".

Con muchos distritos aún finalizando cómo pueden reabrir, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión para que las escuelas públicas vuelvan a funcionar, amenazando con retener los fondos federales de aquellos que no reanudan las clases en persona. Sin evidencia, ha acusado a los demócratas de querer que se cierren las escuelas debido a la política, no a la salud.

Algo similar ocurre en las reuniones de la junta escolar, en los enfrentamientos de los vecinos en las redes sociales y en las peticiones en línea.

Algunos padres han amenazado con retirar a sus hijos, y la financiación que proporcionan, si se requieren máscaras.

Hillary Salway, madre de tres hijos en el Condado de Orange, California, es parte de una minoría vocal que llama a las escuelas a abrir por completo con "interacción social normal". Si el distrito requiere máscaras para la clase de jardín de infantes de su hijo, ella dice: "No sé si mi hijo comenzará su carrera educativa en el sistema de escuelas públicas este otoño".

Ella quiere que él se sienta libre de abrazar a su maestro y amigos y no puede imaginarse enviándolo a una escuela donde será reprendido por compartir un juguete. Comenzó una petición el mes pasado instando a su distrito a "mantener las expresiones faciales visualmente disponibles" y ayudó a organizar una protesta de más de 100 personas fuera de la oficina del distrito, con letreros que decían: "No a las máscaras, sí al recreo" y "Déjame respirar . "

La junta escolar del condado de Orange recomienda que los estudiantes regresen a las escuelas a pesar de la pandemia.

Docenas se han hecho eco de sus creencias en las reuniones de la Junta de Educación del Condado de Orange, donde el cuerpo electo de cinco miembros es republicano mayoritario y recomienda un regreso completo a la escuela sin máscaras o distanciamiento social. La junta hace recomendaciones pero no políticas, y sus partidarios argumentan que las cubiertas de la cara son ineficaces, dan una falsa sensación de seguridad y son potencialmente perjudiciales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que las máscaras pueden ayudar a evitar que las personas infectadas transmitan el virus a otros y exhortaron a los estudiantes y maestros a usarlas siempre que sea posible. El gobernador demócrata Gavin Newsom ordenó a los californianos que los usen en público.

Brooke Aston Harper, una madre liberal que asistió a una reunión de la junta particularmente animada recientemente, dijo que era "horroroso" que los oradores "impongan su pequeña visión del mundo a todos nosotros".

"No estoy buscando una pelea, solo quiero que tomemos precauciones", dijo Harper, cuyos hijos tienen 4 y 6 años.

También inició una petición, pidiendo a las escuelas que sigan las pautas estatales que incluyen máscaras para maestros y estudiantes, distanciamiento social constante en los campus y otras medidas.

"Para cada junta escolar, la pregunta será: ¿qué quiere nuestra comunidad y quién es el más ruidoso?" ella dijo.

Los estudiantes en las escuelas públicas de Los Ángeles no regresarán físicamente a las aulas, para el inicio del próximo año escolar y seguirán con las clases a distancia.

Muchos padres, educadores y médicos están de acuerdo en que los costos sociales, educativos y emocionales para los niños de un cierre prolongado pueden superar el riesgo del virus en sí, incluso si no están de acuerdo sobre cómo volver a abrir de manera segura. La Academia Estadounidense de Pediatría ha emitido pautas que apoyan la escuela en persona para evitar el aislamiento social y la depresión en los estudiantes. Pero dijo que la ciencia, no la política, debe guiar las decisiones donde COVID-19 se está extendiendo.

Si bien los niños han demostrado ser menos susceptibles al virus, los maestros son vulnerables. Y muchos tienen miedo.

"Usaré una máscara, una careta, posiblemente guantes, e incluso estoy considerando ponerme algún tipo de cubierta para el cuerpo", dice Stacey Pugh, maestra de quinto grado en los suburbios de Houston.

Ella espera que su distrito de Aldine ordene máscaras para los estudiantes.

"Cuando llegue el otoño, seremos los trabajadores de primera línea", dijo Pugh, cuyos dos hijos aprenderán a distancia con su padre retirado.

En Texas, un punto crítico de virus, el gobernador republicano Greg Abbott y los líderes de educación dicen que es seguro reabrir las escuelas en agosto. Los distritos deben ofrecer aprendizaje remoto para los estudiantes que optan por quedarse en casa, pero el estado no emitió pautas de seguridad, llamando a las máscaras una decisión local.

La Federación Estadounidense de Maestros de Texas (AFT)y otros sindicatos han exigido pautas claras.

"Texas AFT dice “no a un gran infierno a lo que parece un regreso a la normalidad en agosto", dijo el presidente Zeph Capo. "No sacrificaremos a nuestros miembros y estudiantes por la política".

Los dos distritos escolares más grandes del país, la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, dicen que las escuelas no pueden reabrir por completo en las ciudades liberales.

Si bien los funcionarios de la ciudad de Nueva York dicen que las escuelas probablemente combinarán el aprendizaje en persona y a distancia, el distrito escolar de Los Ángeles anunció el lunes que sus estudiantes comenzarán el trimestre con clases en línea desde su hogar. Otras ciudades de California, como San Diego y Oakland, también dicen que sus campus permanecerán cerrados.

El regreso a ckases causa inquietud entre padres y maestros del condado de Los Ángeles.

“Un estudiante de 10 años podría tener un maestro de 30 años, un conductor de autobús de 50 años o vivir con una abuela de 70 años. Todos necesitan ser protegidos ”, dijo el superintendente del LAUSD, Austin Beutner. "Hay un imperativo de salud pública para evitar que las escuelas se conviertan en una placa de Petri".

Además de las máscaras, los CDC han recomendado que las escuelas extiendan los escritorios, escalonen los horarios, coman en las aulas en lugar de la cafetería y agreguen barreras físicas entre los lavabos del baño.

Muchas comunidades rurales pequeñas argumentan que no deberían tener que cumplir con las mismas reglas que las grandes ciudades, donde las tasas de infección son más altas.

Craig Guensler, superintendente de un pequeño distrito en el condado de Yuba en California, en su mayoría rural, dice que las autoridades tratarán de cumplir con los mandatos estatales. Han gastado $ 25,000 en lo que él llama "guardias de saliva, por falta de un mejor término" - separadores de plexiglás claros para separar los escritorios - en las cuatro escuelas del Distrito Escolar Unificado de Wheatland.

El ochenta y cinco por ciento de los padres dijeron en una encuesta que quieren a sus hijos en la escuela a tiempo completo. Los funcionarios espaciarán los escritorios tanto como sea posible, pero aún esperan hasta 28 en cada aula, dijo Guensler. Muchos padres insisten en que sus hijos no usan máscaras, y él sospecha que encontrarán lagunas si California los requiere.

"Nuestra expectativa es que vamos a ser golpeados con pediatras escribiendo notas, diciendo: ‘Mi hijo no puede usar una máscara’” dijo.