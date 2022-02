Monja roba más de $800,000 de escuela para pagar viajes y visitas a casinos

LOS ÁNGELES — Una monja y directora de escuela de Los Ángeles que robó más de $800,000 para pagar su adicción al juego fue sentenciada el lunes a un año en una prisión federal.

Mary Margaret Kreuper, de 80 años, admitió haber robado el dinero entre 2008 y 2018 cuando era directora de la Escuela Católica St. James en Torrance, un suburbio de Los Ángeles.

Se declaró culpable en julio pasado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero.

El juez del Tribunal de Distrito de EEUU, Otis D. Wright II, también ordenó a Kreuper que le devolviera a la escuela aproximadamente $ 835,000 como restitución, informó Long Beach Press-Telegram.

“He pecado, he quebrantado la ley y no tengo excusas”, dijo Kreuper por teleconferencia. “Mis acciones violaron mis votos, mis mandamientos, la ley y, sobre todo, la sagrada confianza que tantos habían depositado en mí. Me equivoqué y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que he causado a tanta gente”.

Los fiscales dijeron que, en un acuerdo de culpabilidad, la directora de la escuela primaria ahora jubilada reconoció que malversó donaciones, matrículas y tarifas.

En su acuerdo de culpabilidad, Kreuper reconoció haber desviado dinero para pagar gastos personales que incluían cargos de tarjetas de crédito y “grandes gastos de juego incurridos en los casinos”, dijo la oficina del fiscal federal.

