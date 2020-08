Newsom firma proclamación de emergencia para reducir cortes de energía eléctrica

El gobernador Gavin Newsom firmó el lunes una proclamación de emergencia con el objetivo de liberar la capacidad de energía y reducir los cortes de energía eléctrica durante la ola de calor que se registra a lo largo del estado.

La proclamación permite temporalmente que algunos usuarios y servicios públicos utilicen fuentes de energía de respaldo para aliviar la presión en la red durante las horas pico.

Newsom convocó el domingo una reunión de todos los participantes con el Operador del Sistema Independiente de California (CAISO), la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), la Comisión de Energía de California (CEC), la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES) y altos funcionarios de la administración, ya que se espera que la intensa ola de calor continúe esta semana.

Después de esa reunión, envió una carta a CAISO, la CPUC y la CEC exigiendo una investigación sobre los cortes del fin de semana y la falla de las agencias de energía para predecirlos y mitigarlos.

"Escribo hoy para expresar mi profunda preocupación por las desenergizaciones a gran escala experimentadas por demasiados californianos el 14 y 15 de agosto. Estos apagones, que ocurrieron sin previo aviso o sin tiempo suficiente para la preparación, son inaceptables e impropios de los más grandes y más estado innovador ", escribió Newsom. "Los residentes, las comunidades y otras organizaciones gubernamentales no recibieron una advertencia suficiente de que estas desenergizaciones podrían ocurrir. En conjunto, los reguladores de energía no anticiparon este evento y no tomaron las medidas necesarias para garantizar una energía confiable para los californianos. Esto no puede sostenerse. Residentes y empresas de California merecen algo mejor de su gobierno ".

El domingo, CAISO emitió una Alerta Flex en todo el estado pidiendo la conservación voluntaria de electricidad, comenzando de inmediato y extendiéndose hasta el miércoles. Las Alertas Flex están vigentes a partir de las 3 p.m. a las 10 p.m. cada día.

CAISO destacó tres acciones simples que las personas y las empresas pueden tomar para reducir el consumo de energía:

Configura tu termostato a 78 ° o más

Abstenerse del uso de electrodomésticos mayores

Apague las luces y los electrodomésticos innecesarios

El texto de la proclamación se puede encontrar aquí.