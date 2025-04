Desesperado clamor de madre boricua por hijo desaparecido en río de Massachusetts

Por tercer día consecutivo, continuó la búsqueda del niño de 4 años que cayó al agua en el río Merrimack en la ciudad de Lowell, Massachusetts durante el fin de semana.

Carmen Fontanéz, madre puertorriqueña del pequeño Azriel lópez de 4 años, tiene el corazón destrozado ante lo ocurrido, "yo estoy destrozada, estoy tranquila, porque todas las veces que he llorado, él es mi primer hijo, mi primer amorcito”, dijo Fontanéz.

Ella dice que desde el sábado que ocurrió el incidente no ha parado de buscarlo "no he dormido, no he comido, porque él es mi hijo, nadie va entender el dolor de una madre, yo sé que el está aquí, y él está en el cielo".

Joan López, padre del pequeño que padece de autismo, fue visto el lunes recorriendo por su cuenta el río Merrimack, a solo una milla de donde fue visto por última vez.

"Lo que se ha sacado en cuenta es, que él flotó y que se ha ido corriente hacia abajo, entonces continuaremos la búsqueda más hacia abajo”, dijo López a Telemundo Nueva inglaterra y NBC Boston.

Sumelky Echavarría, amiga de la familia dice que la madre del niño estaba con sus tres hijos, "estaba pasando una tarde con ellos en un parquecito, porque ese día estaba un poco caliente"

Echavarría dice que la madre está devastada y que el niño cayó al agua corriendo después de una rabieta, "ella salió corriendo detrás de él pero no le dio tiempo, y el niño se tiró".

Ella asegura que todo pasó muy rápido y la madre del pequeño le dijo que lo vio alejarse en el agua.

De acuerdo con su padre, el niño vestía un pantalón negro, tenis azules con blanco, y camiseta roja fucsia, cuando ocurrió el incidente.

El lunes en la mañana se movilizaron también miembros de la comunidad para apoyar a la familia en una búsqueda que se extiende a las ciudades de Lawrence y Methuen.

Los Departamentos de Policía y Bomberos de Lowell respondieron a la llamada al 911 alrededor de las 5:44 p.m. el sábado, por el niño de 4 años que se encontraba en el agua junto al Canal Occidental, en la zona de 300 Arcand Drive y el río Merrimack.

Información preliminar indicó que el niño fue rápidamente arrastrado por la corriente hacia el río Merrimack, mientras su padre no pierde las esperanza de hallarlo, "continuaremos la búsqueda hacia abajo con la fe en dios de que lo podamos encontrar... ahora lo que necesitamos es el apoyo de la comunidad que nos ayude a encontrarlo, así sea el cuerpo", dijo López.

Autoridades dijeron que la búsqueda del niño ha contado con la participación de la Unidad de Drones de la Policía de Lowell, las embarcaciones y el Equipo de Buceo del Departamento de Bomberos de Lowell, el Ala Aérea de la Policía Estatal de Massachusetts, el Equipo de Buceo y otras unidades, la Policía de UMass Lowell y la Policía Ambiental.

A medida que pasan las horas aumenta la agonía de esta familia, hasta este momento la búsqueda no ha dado frutos, sin embargo, la familia asegura ellos no descansarán hasta encontrar.