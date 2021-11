Tras dar luz a bebé “equivocado”, pareja de California demanda a clínica de fertilidad

CALIFORNIA - Una mujer de Los Ángeles y su esposo demandaron a una clínica de fertilidad el lunes por negligencia y negligencia médica, alegando que dio a luz al niño equivocado después de que los médicos le implantaron el embrión de un extraño en su cuerpo durante un tratamiento de fertilización in vitro.

Daphna y Alexander Cardinale sostienen que el Centro de Salud Reproductiva de California y el Dr. Eliran Mor "imprudentemente, negligentemente y / o perdieron a sabiendas o decidieron activamente ''dar los embriones de la pareja a otra pareja, "mientras implantaban el embrión equivocado en Daphna", según la demanda presentada en el Tribunal Superior.

Un representante de la clínica en Encino declinó hacer comentarios. No se pudo localizar a Mor.

Según los abogados de los demandantes, cuando los Cardinale vieron por primera vez a su saludable hija recién nacida, una de las primeras cosas que notaron fue que, a diferencia del resto de su familia, la bebé tenía una tez mucho más oscura y cabello negro.

"Las pruebas genéticas revelaron que el bebé que Alexander y Daphna dieron a luz y criaron durante meses no estaba relacionado genéticamente con ellos", según los abogados de la pareja. "Su bebé era hijo biológico de completos extraños''.

Las parejas finalmente cambiaron de bebés, dice la demanda.

La demanda nombra a CCRH, Beverly Sunset Surgical Associates, In VitroTech Labs, Inc. y Mor, quien es el director médico de CCRH.

Ahora están naciendo más gemelos que nunca, en gran parte debido al uso creciente de la fertilización in vitro (FIV) y otras técnicas de reproducción asistida, según ha descubierto el primer estudio global de nacimientos múltiples. Encontraron un aumento del 71% en las tasas de estos nacimientos en América del Norte, así como aumentos significativos en muchos países europeos y en Asia.

Sin que los Cardinal lo supieran en ese momento, Mor también era el propietario de In VitroTech Labs, "y se dedicaba a la venta por cuenta propia de una empresa a otra", alega la demanda.

La denuncia busca recuperar daños emocionales, compensatorios y patrimoniales, y costos diversos, al tiempo que exige un juicio con jurado.

La FIV es un procedimiento durante el cual los óvulos son fertilizados por espermatozoides en un laboratorio antes de ser implantados en el útero de una mujer.

"Pasar por la FIV es un proceso muy doloroso física y emocionalmente, que involucra inyecciones, tratamientos hormonales, análisis de sangre, innumerables visitas al consultorio e incluso cirugía", dijo Daphna Cardinale en un comunicado emitido por el abogado de la familia.

“Llegamos con una vulnerabilidad increíble y confiamos en nuestro médico y en el proceso. En ese momento, no teníamos idea de que este mayor potencial de alegría nos traería un dolor y un trauma tan duraderos. Después de descubrir la verdad de lo que le había sucedido a nuestra familia, me sentí abrumado por el miedo, la traición, la ira y la angustia. Fue una tortura lo que me sacudió hasta la médula y cambió para siempre quien soy ".

Según la demanda, la otra pareja también llegó a término y dio a luz a una niña, la hija biológica de los Cardinal, y la crió durante meses antes de que se descubrieran y probaran los errores.

Como resultado de los errores, los Cardinal ni siquiera supieron de la existencia de su hija biológica hasta los tres meses de edad, alegan los demandantes.

“Pasó otro mes antes de que finalmente la llevaran a casa para siempre”, dijeron los abogados de la pareja. “Mientras tanto, se vieron obligados a renunciar para siempre a la hija que Daphna llevó a término y con quien toda su familia se había unido irrevocablemente. Las consecuencias a largo plazo de este intercambio de bebés siguen acechando a toda su familia ".

El "dolor y el miedo de los Cardinal no han disminuido con el reencuentro con su hija", según sus abogados, quienes alegan que tanto la pareja como su hija mayor han sufrido "daños emocionales que les cambiaron la vida y que requirieron un tratamiento continuo de salud mental" y problemas graves de salud física.