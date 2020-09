Pasajera de NJ Transit se queda dormida, acaba atrapada dentro del tren

Lo que debes saber La semana pasada, una pasajera de NJ Transit experimentó lo que sucede cuando uno se desconecta completamente y uno termina atascado en el depósito de trenes.

NUEVA JERSEY -- El ajetreo de viajar al trabajo por las mañanas suele ser un momento en el que los pasajeros del tren no siempre escuchan todos los anuncios. La semana pasada, una pasajera de NJ Transit experimentó lo que sucede cuando uno se desconecta completamente y uno termina atascado en el depósito de trenes, solo en un tren vacío durante más de una hora y desesperado por ayuda.

Tohfa Hasni dijo que se dirigía al trabajo en Nueva York el 26 de agosto y tenía los auriculares puestos para escuchar música. El tren se detuvo en la estación de Newark Penn como de costumbre, pero NJ Transit anunció por Twitter y el altavoz que el tren estaba fuera de servicio por razones mecánicas y que los clientes debían salir.

Pero Hasni nunca vio ni escuchó los anuncios, y con el paso del tiempo se encontró atrapada en un depósito de trenes de Newark.

"Fue aterrador, en realidad fue aterrador porque en ese momento, realmente no sabía qué hacer (o) cómo salir de allí o qué pasaría después", dijo Hosni a nuestra cadena hermana NBC New York. "Miré alrededor del tren, di vueltas arriba y abajo para ver si había alguien en él y me di cuenta de que en realidad estaba encerrada dentro de un tren fuera de servicio que estaba estacionado, y me fui con los otros trenes estacionados".

Hasni llamó a su hermano y él y su padre llamaron al 911. La policía de tránsito tardó 90 minutos en encontrarla, y su hermano AJ dijo que les tomó más de media hora revisar toda la base de datos para averiguar dónde ubicarla.

Hasni fue rescatada finalmente y puesta en otro tren hacia la estación Penn de Nueva York. NJ Transit luego se disculpó en un comunicado, diciendo "en casos como este, se requiere que las tripulaciones de los trenes revisen los trenes para asegurarse de que todos los clientes hayan salido. Se está llevando a cabo una investigación para determinar la acción disciplinaria apropiada que se puede tomar al completar esa investigación. "

La próxima vez, Hasni dijo que un recordatorio en persona habría sido suficiente para evitar que sucediera.

"Si fuera algo simple, ya sabes, como alguien que pasara y dijera 'Oye, este tren está fuera de servicio, asegúrate de bajarte' … podría haber evitado todo", dijo.