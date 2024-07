NASA: meteoro probablemente pasó sobre la Estatua de la Libertad y se desintegró en lo alto de NYC

NUEVA YORK -- Varios residentes del área de los tres estados informaron haber sentido un temblor o haber escuchado un fuerte estruendo el martes por la mañana, lo que generó todo el misterio.

La NASA está confirmando que un meteoro pasó por el área aproximadamente al mismo tiempo y podría explicar que algunas personas dijeran que vieron una bola de fuego en el cielo, pero no necesariamente explica lo que sintieron los residentes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los informes llegaron a las redes sociales poco después de las 11 a.m. y algunos usuarios dijeron que se sentían temblando como un terremoto y otros dijeron que creyeron haber escuchado un trueno. Algunos de los informes incluyeron partes del norte de Nueva Jersey, Brooklyn y Queens.

El sitio web de la Sociedad Estadounidense de Meteoros muestra alrededor de 20 informes de bolas de fuego no confirmados en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, con informes adicionales en Delaware y Maryland, durante ese período.

La NASA dijo que, como resultado de los informes, pudo llegar a una determinación "muy burda" de la trayectoria del meteoro. La bola de fuego fue vista por primera vez sobre el puerto de Nueva York moviéndose a 34,000 millas por hora antes de descender en un ángulo pronunciado, dijo la NASA. La agencia espacial dijo que estima que el meteoro pasó sobre la Estatua de la Libertad antes de desintegrarse a 47 kilómetros sobre el centro de Manhattan.

El departamento de gestión de emergencias de la Ciudad de Nueva York dijo que estaba al tanto de los informes y que no tenía conocimiento de ningún impacto en la ciudad.

Según la NASA, esta bola de fuego no produjo meteoritos.

El sitio web del USGS no muestra ningún terremoto en sus mapas de "últimos terremotos", que muestran terremotos recientes de magnitud 2.5 o superior. Un portavoz del USGS dijo que recibió informes de temblores en el noreste de Nueva Jersey y Staten Island, pero "un examen de los datos sísmicos en el área no mostró evidencia de un terremoto. El USGS no tiene evidencia directa de la fuente del temblor".

Nuestra cadena hermana NBC New York llamó al Departamento de Defensa para ver si algún avión o ejercicio militar podría haber sido el responsable. Un responsable de prensa del Pentágono dijo que no estaban rastreando nada que pudiera ser responsable de los informes. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que tampoco estaba rastreando ninguna actividad que pudiera explicar lo que sentían los residentes.

La NASA dijo: "Hay informes de militares en las cercanías en el momento de la bola de fuego, lo que podría explicar los temblores y los sonidos reportados a los medios".

La NASA enfatiza que su información es preliminar y no finalizada mientras continúa recopilando información y confirmando informes.