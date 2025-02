Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

El sarampión es un virus respiratorio que puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Sgún los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), nueve de cada 10 personas que son susceptibles contraerán el virus si están expuestas,

La mayoría de los niños se recuperan de sarampión, pero la infección puede llevar a complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Los CDC establecen que los síntomas del sarampión aparecen entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Entre los síntomas están:

Fiebre alta (puede alcanzar más de 104°)

Tos

Secreción nasal

Ojos rojos y llorosos ( conjuntivitis )

Macnhas blancas (Koplik) dentro de la boca dos o tres días después de que comiencen los síntomas.

La erupción del sarampión aparece entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas. Suele comenzar como manchas rojas planas que aparecen en la cara, en la línea del cabello. Luego se extienden hacia abajo hasta el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies.

¿Es segura la vacuna?

Sí, la vacuna contra sarampión, las paperas y el sarampión (MMR) es segura y altamente efectiva para prevenir la infección por sarampión y los casos graves de la enfermedad.

Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses y la segunda entre 4 y 6 años. La serie de vacunas es obligatoria para los niños antes de ingresar al jardín de infantes en las escuelas públicas de Estados Unidos.

Antes de que se introdujera la vacuna en 1963, Estados Unidos veía entre tres millones y cuatro millones de casos por año. Ahora, generalmente son menos de 200 en un año normal.

No hay vínculo entre la vacuna y el autismo, a pesar de un estudio ahora desacreditado y la desinformación que ha circulado sobre el tema.

¿Por qué importan las tasas de vacunación?

En comunidades con altas tasas de vacunación —por encima del 95%— no se esparcen tanto las enfermedades como sarampión.

Sin embargo, las tasas de vacunación infantil han disminuido a nivel nacional desde la pandemia y más padres están reclamando exenciones por motivos religiosos o de conciencia personal para eximir a sus hijos de las vacunas obligatorias.

Estados Unidos vio un aumento en los casos de sarampión en 2024, incluido un brote en Chicago que enfermó a más de 60 personas. Cinco años antes, los casos fueron los peores en casi tres décadas en 2019.

El condado Gaines tiene una de las tasas más altas en Texas de niños en edad escolar que optan por no recibir al menos una vacuna obligatoria, con casi el 14% de los niños de K-12 en el año escolar 2023-24. Los funcionarios de salud dicen que ese número probablemente sea mayor porque no incluye a muchos niños que son educados en casa y cuyos datos no se reportan.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.