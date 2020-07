Más de $100,000 en ‘propinas’: empleado de Starbucks cuenta qué hará con el dinero

SAN DIEGO – El barista hispano de Starbucks que estuvo en el centro de una controversia por presuntamente negarse a prestarle servicio a una clienta que no quiso usar un cubrebocas en el establecimiento ya tiene los cerca de $100,000 en sus manos que fueron recaudados tras el viral incidente en San Diego, California.

Telemundo 20 habló con Lenin Gutiérrez sobre los planes que tiene con el dinero que miles de personas donaron por lo que muchos consideraron como una valiente acción.

El joven, quien antes de trabajar en Starbucks se dedicaba al baile, dijo que por el momento dijo que no quiere tocar el dinero ya que no tiene por el momento un plan concreto. Una de sus opciones es invertirlo en su propia academia de baile, pero con la pandemia del coronavirus no cree que sea una buena idea comenzarla pronto.

“Quiero construir mi futuro”, dijo Gutiérrez.

El joven californiano contó que también ofreció parte del dinero a sus hermanas, quienes prácticamente lo criaron, pero ambas se rehusaron a recibirlo y en su lugar le pidieron que usara el dinero para hacer en realidad sus sueños.

El dinero fue recaudado por Matt Cowan, quien no conocía al empleado personalmente y creó una cuenta en la plataforma de GoFundMe después de que una clienta insatisfecha trató de humillarlo en las redes sociales.

Sin embargo, en lugar de lograr de dejarlo en ridículo, el barista y bailarín encontró el apoyo de miles de personas molestas con la actitud despectiva de Lynn Gilles y decidieron contribuir para darle una generosa "propina" de más de $100,000.

Gilles se hizo viral después de las fotos y el video que publicó en su cuenta de Faebook y en exclusiva con Telemundo 20 dijo que ella era la víctima en este caso y que se sintió discriminada al no haber sido atendida.

Lenin no quiso hablar del incidente, pero sí le envió un mensaje a la mujer que lo convirtió en el "barista más famoso del planeta".

“Lo que le diría es lo que le diría a todo el mundo: siempre se amable siempre se bueno”, dijo el joven.

Lenin continúa trabajando en Starbucks mientras termina su carrera como entrenador en el colegio comunitario de Miramar y sueña con algún día ser famoso, pero no por un incidente como este, sino por el baile.

Después que la historia se volvió viral, varios se unieron para recaudar fondos por el empleado y ahora ella quiere parte de ese dinero.

Si bien el distanciamiento físico se considera la forma más efectiva de frenar la propagación del virus, los expertos han enfatizado en la importancia de usar cubrebocas como una de las principales maneras de evitar el contagio.

Un análisis de 172 estudios en todo el mundo descubrió que el uso de una mascarilla o respirador podría reducir el riesgo de infección al 3.1%, en comparación con el 17.4% sin una cubierta facial.

Los respiradores N95 parecen ofrecer la mejor protección contra las infecciones, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han enfatizado el uso de cubiertas de tela para proteger a otros y preservar los N95 para los trabajadores de atención médica en las líneas del frente.