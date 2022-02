A los golpes y con cuchillo: agreden a hispanos que vendían flores para San Valentín

CALIFORNIA - Las imágenes reveladas por una vendedora de flores en Fresno muestran cómo un sujeto irrumpe en el puesto de venta de la afectada, la agrede y se lleva artículos sin pagar en pleno Día de San Valentín. Todo quedó captado en video.

El sospechoso ya fue arrestado por la Policía de Fresno. Este fue identificado como Martin Chavez, de 21 años, y quien se encontraba en libertad condicional. En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Fresno, Paco Balderrama dijo que gracias a la ayuda de la comunidad, el sospechoso fue reconocido y localizado.

La investigación preliminar indica que los vendedores fueron asaltados durante el Día de San Valentín. "El muchacho se baja del carro, agarra un regalo y lo empieza a meter a su carro. Se veía que estaba batallando y en eso mi hermana jala el regalo del carro", narra una de las víctimas, Nana Luz Beltrán.

Paco Balderrama, jefe de la policía local dijo que el sospechoso ha entregado una confesión completa, y que también estaría escribiendo una carta de disculpa para las personas víctimas.

Dice la mujer que el muchacho empezó a golpear a mi hermana, y ella se defendió. El incidente no terminó ahí cuenta Nala, ya que como intentaron detener el robo, "el sospechoso me golpeó en la cara", afirma Nala. "En eso viene mi papá, y le pega y, no se si fue en ese momento, es cuando navajeó a mi papá"

La policía, por su parte, prometió proteger a los vendedores ambulantes de este tipo de incidentes, y agradeció a quienes denunciaron e hicieron que este hecho no quede impune.

“En los últimos dos años, varios de nuestros vendedores ambulantes han sido agredidos; algunos fueron asesinados por no hacer nada más que tratar de alimentar a sus familias y si eso no te enoja porque algo así suceda en tu comunidad, simplemente no eres humano”, dijo Paco Balderrama, jefe de la policía de Fresno.

El sospechoso, Martin Chávez enfrenta cargos por robo y amenazas.

Tres adolescentes fueron arrestados tras presuntamente disparar en contra de un vendedor ambulante hispano después de que intentaran asaltarlo, según las autoridades.