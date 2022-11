Alec Baldwin presenta demanda para “aclarar su nombre” en la muerte de su colega

Diciendo que quiere aclarar su nombre, Alec Baldwin demandó el viernes a las personas involucradas en el manejo y suministro de la pistola cargada que estaba usando cuando se disparó, matando a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un accidente de rodaje en 2021 en Nuevo México.

Baldwin presentó una demanda conjunta en el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando negligencia contra algunas de las personas demandadas por una supervisora de guiones, Mamie Mitchell. Entre otras cosas, solicita una parte de los daños y perjuicios que Mitchell pueda ganar de las personas que Baldwin nombra y pide que paguen por los daños y perjuicios que se le hayan imputado.

Mitchell estaba detrás de Hutchins, que murió poco después de ser herido durante el montaje de una escena de la película del oeste "Rust" en un rancho del set de rodaje en las afueras de Santa Fe el 21 de octubre de 2021.

Mitchell demandó a Baldwin, que era productor de la película, a la productora y a otras personas implicadas por agresión y negligencia.

En su demanda conjunta, Baldwin afirma que, mientras trabajaba en los ángulos de cámara con Hutchins durante el ensayo de una escena, apuntó la pistola en su dirección y tiró hacia atrás y soltó el martillo del arma, que se disparó.

El disparo hirió mortalmente a Hutchins e hirió al director Joel Souza en el hombro.

El actor dijo que ni él ni Hutchins sabían que el arma contenía munición real.

"Esta tragedia se produjo en un plató de cine, no en un campo de tiro, ni en un campo de batalla, ni en un lugar en el que existiera siquiera una remota posibilidad de que un arma contuviera munición real", dice la demanda.

Baldwin ha mantenido que le dijeron que el arma era segura y que no apretó el gatillo. Pero un reciente informe forense del FBI determinó que el arma no pudo dispararse a menos que se apretara el gatillo.

"Más que nadie en ese plató, Baldwin ha sido considerado injustamente como el autor de esta tragedia. Con estas demandas, Baldwin pretende aclarar su nombre", dice la demanda del actor.

La demanda cruzada de Baldwin dice que ha perdido oportunidades y ha sido despedido de trabajos a causa del tiroteo y también "ha sufrido física y emocionalmente por el dolor causado por estos acontecimientos."

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México determinó que el tiroteo fue un accidente. Sin embargo, los fiscales están revisando el tiroteo para determinar si se deben presentar cargos penales.

En abril, la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México impuso una multa máxima de $137,000 a Rust Movie Productions y distribuyó un relato mordaz de los fallos de seguridad, incluido el testimonio de que los responsables de la producción tomaron medidas limitadas o nulas para solucionar dos fallos de tiro con munición de fogueo en el plató antes del tiroteo mortal.

La empresa ha impugnado la multa.

La demanda de Baldwin alega negligencia por parte de la armadora Hannah Guttierez-Reed; la maestra de utilería Sarah Zachry; el primer asistente de dirección y coordinador de seguridad David Halls, que entregó el arma a Baldwin; el proveedor de munición Seth Kenney y su empresa, PDQ Arm & Prop, que también suministró armas de utilería para la producción.

Los investigadores publicaron este lunes un nuevo video de la investigación del tiroteo fatal en el set de la película Rust.

Todos ellos han negado previamente su responsabilidad en el fatal tiroteo.

En octubre, la familia de Hutchins anunció que había llegado a un acuerdo para resolver otra demanda contra el actor y los productores de la película, y los productores dijeron que pretendían reiniciar el proyecto en enero.

Un abogado de la Sra. Gutiérrez-Reed, Jason Bowles dijo que estaba revisando la demanda de Baldwin. Los abogados de otros acusados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios, informó el New York Times.

Un mensaje telefónico dejado por The Associated Press en busca de comentarios de Bowles no fue devuelto inmediatamente el viernes por la noche.