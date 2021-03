“Llamada cercana con la muerte”: paseador de perros de Lady Gaga recuerda el aterrador incidente

El paseador de perros que fue herido de bala por ladrones mientras caminaba con los bulldogs franceses de Lady Gaga, expresó su gratitud a su familia, amigos, socorristas y trabajadores de la salud después de su "llamada muy cercana a la muerte".

En una emotiva publicación de Instagram desde su cama de hospital, Ryan Fischer recordó los aterradores momentos luego del tiroteo del miércoles en Hollywood. Dijo que se está recuperando con el apoyo de familiares, amigos y otras personas que han compartido buenos deseos.

"Todavía estoy recuperándome de una llamada muy cercana a la muerte", dijo Fischer en la publicación. “La gratitud por todo el amor que siento en todo este planeta es inmensa e intensa".

“Personal de primeros auxilios y trabajadores de la salud: literalmente me salvaron la vida y me ayudaron a dar pasos de recién nacido. No puedo agradecerles lo suficiente".

Fischer recibió un disparo mientras paseaba a tres de los perros de la cantante ganadora del Grammy en Hollywood.

El video mostraba un sedán blanco acercándose y dos hombres saltando. Lucharon con el paseador de perros antes de que uno sacara un arma y disparara un solo tiro antes de huir con dos de los perros. El tercero escapó.

En su publicación, Fischer dijo que el perro regresó a su lado mientras estaba en el suelo y el auto se alejó a toda velocidad.

“Un ángel trotó y se acostó a mi lado”, dijo. “Mis gritos de pánico se calmaron cuando la miré, a pesar de que registré que la sangre que se acumulaba alrededor de su pequeño cuerpo era mía. Acuné a Asia lo mejor que pude, le agradecí todas las increíbles aventuras que habíamos vivido juntas, me disculpé por no poder defender a sus hermanos y luego decidí que seguiría intentando salvarlos... y a mí mismo”.

Los residentes cercanos acudieron en ayuda de Fischer y llamaron al 911.

Los dos bulldogs franceses robados fueron recuperados ilesos el viernes, dijo la policía de Los Ángeles. Una mujer llevó a los perros a la comisaría de policía del LAPD en la comunidad de Olympic, al noroeste del centro de la ciudad, alrededor de las 6 p.m, dijo el capitán Jonathan Tippet, comandante en jefe de la división contra robos y homicidios de elite del departamento.

Los detectives y el representante de Lady Gaga fueron a la estación y confirmaron que eran los perros, dijo Tippet. La cantante ha estado en Roma para filmar una película.

“Te sigo amando Ryan Fischer, arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Siempre serás un héroe ", dijo Lady Gaga en una publicación de Instagram.

Un sospechoso baleó a un hombre que paseaba a los dos French bulldogs en Hollywood, se llevó a los animales y huyó del lugar, según las autoridades.

La mujer que dejó a los perros parece "no estar involucrada y no estar asociada" con el ataque del miércoles por la noche, dijo Tippet. En un tuit el viernes por la noche, la policía de Los Ángeles dijo que la mujer había encontrado a los perros "y se acercó al personal de Lady Gaga para devolverlos".

Su identidad y el lugar donde se encontraron los perros no se revelarán por su seguridad y debido a la investigación en curso, dijo la policía de Los Ángeles.

Lady Gaga repitió el viernes su oferta de una recompensa de $500,000 por el regreso de sus perros, cuyos nombres son Koji y Gustav, sin hacer preguntas. Tippet dijo que dado que la policía no participó en la recompensa, no sabía si la mujer la recibiría.