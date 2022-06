La explosiva confesión de Amber Heard sobre Johnny Depp: “Todavía lo amo”

La actriz Amber Heard entregó unas explosivas declaraciones al programa "Today" de NBC, en las que confesó cuáles son sus sentimientos hacia su exesposo Johnny Depp, con quien disputó un mediático juicio por difamación.

"Absolutamente. Lo amo. Lo amaba con todo mi corazón”, dijo Heard sobre su expareja en la entrevista exclusiva. “No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en lo absoluto”.

“Sé que puede ser difícil de entender, o puede ser muy fácil de entender. Si alguna vez has amado a alguien, debería ser fácil”, agregó la actriz, quien durante el juicio reiteró en repetidas ocasiones que sufrió agresiones físicas y psicológicas durante sus dos años de matrimonio.

Al ser preguntada sobre si su objetivo era que Depp perdiera su trabajo, dijo: "Por supuesto que no, no se trataba de él".

QUÉ PASÓ DURANTE EL JUICIO

El jurado, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases escritas por Heard en una columna de opinión publicada en 2018 en el diario The Washington Post eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente a Depp.

Ese escrito, en el que la actriz afirmaba ser "víctima de abuso doméstico", era el punto central del litigio, ya que en su demanda, Depp pedía 50 millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

Finalmente, el veredicto estipuló que la actriz deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza rebajó esta última cantidad a $350,000.

LA ACTRIZ NO TIENE CÓMO PAGAR LOS $8 MILLONES

Mientras tanto, el actor deberá abonar $2 millones luego de que el jurado determinara que también difamó contra su expareja. Sin embargo, la abogada Elaine Bredehoft anunció que su clienta no tiene cómo pagar esa millonaria suma.

La abogada de Amber Heard dijo en una entrevista exclusiva al "TODAY" show de NBC que la exesposa de Johnny Depp contempla apelar la decisión del jurado a favor del actor en el juicio por difamación en su contra.

Cuando se le preguntó si Heard puede pagar los $10.4 millones, Bredehoft respondió: "Oh, no, absolutamente no".